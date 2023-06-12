Умер бывший премьер Италии Берлускони

Бывший премьер-министр Италии и основатель медиакомпании Mediaset Сильвио Берлускони умер. Ему было 86 лет, сообщает газета Corriere Della Sera.
«Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Лидеру [партии] Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет», — написали
Берлускони был госпитализирован в марте. Позже ему диагностировали лейкемию. Также он был отправлен в отделение интенсивной терапии на лечение после того, как у него возникли проблемы с дыханием, напоминает
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