Умер бывший премьер Италии Берлускони

12 июня 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни Фото: Massimo Alberico/IPA via ZUMA Press Бывший премьер-министр Италии и основатель медиакомпании Mediaset Сильвио Берлускони умер. Ему было 86 лет, сообщает газета Corriere Della Sera. «Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Лидеру [партии] Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет», — написали в издании . Берлускони был госпитализирован в марте. Позже ему диагностировали лейкемию. Также он был отправлен в отделение интенсивной терапии на лечение после того, как у него возникли проблемы с дыханием, напоминает MK.RU . 11 июня СМИ писали, что его состояние не вызывает опасений, передает «Национальная служба новостей».

Бывший премьер-министр Италии и основатель медиакомпании Mediaset Сильвио Берлускони умер. Ему было 86 лет, сообщает газета Corriere Della Sera. «Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане . Лидеру [партии] Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет », — написали в издании. Берлускони был госпитализирован в марте. Позже ему диагностировали лейкемию. Также он был отправлен в отделение интенсивной терапии на лечение после того, как у него возникли проблемы с дыханием, напоминает MK.RU. 11 июня СМИ писали, что его состояние не вызывает опасений, передает «Национальная служба новостей».