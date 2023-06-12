Умер бывший премьер Италии Берлускони

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Берлускони
Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни Фото:

Бывший премьер-министр Италии и основатель медиакомпании Mediaset Сильвио Берлускони умер. Ему было 86 лет, сообщает газета Corriere Della Sera.

«Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Лидеру [партии] Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет», — написали в издании.

Берлускони был госпитализирован в марте. Позже ему диагностировали лейкемию. Также он был отправлен в отделение интенсивной терапии на лечение после того, как у него возникли проблемы с дыханием, напоминает MK.RU. 11 июня СМИ писали, что его состояние не вызывает опасений, передает «Национальная служба новостей».

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Бывший премьер-министр Италии и основатель медиакомпании Mediaset Сильвио Берлускони умер. Ему было 86 лет, сообщает газета Corriere Della Sera. «Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане . Лидеру [партии] Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет », — написали в издании. Берлускони был госпитализирован в марте. Позже ему диагностировали лейкемию. Также он был отправлен в отделение интенсивной терапии на лечение после того, как у него возникли проблемы с дыханием, напоминает MK.RU. 11 июня СМИ писали, что его состояние не вызывает опасений, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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