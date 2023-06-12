Протокольная служба губернатора Югры отправится учить государственные символы Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова за ошибку с триколором на записи поздравления с Днем России отправила подчиненных проходить тестирование на знание символики РФ. В сети распространяется скрин с записи поздравления, где триколор на пиджаке главы региона оказался перевернутым.

«Действительно, инцидент был. В связи с Днем России у губернатора очень плотный график. Он расписан фактически по минутам, и все приходится делать очень быстро. Перед записью губернатор переодела костюм, и нужно было приколоть ленту на другой пиджак. Помощники торопились — прикололи, перевернув триколор. Вместо российских получились цвета флага Сербии. Когда обратили внимание, ленту поправили, и на других мероприятиях губернатор выступала с триколором, который был закреплен правильно», — рассказали в пресс-центре правительства ХМАО.

По словам собеседника, губернатор отметила, что изначально записанное видео поздравления нужно было сохранить, а не удалять: «Сказала, что „гражданский флаг Сербии — символ дружественной страны, флаг братского народа, а не каких-нибудь США“. Поручила организовать для исполнителей тестирование на знание символики России», — уточнили в ведомстве.

«Примеров, когда наш флаг превращается в сербский, достаточно. Ошибка распространенная, не все люди разбираются в геральдике, особенно в стрессовой ситуации. В Санкт-Петербурге, например, целую улицу украсили перевернутыми флагами. Главное, как на это реагируют журналисты — если помните, в СМИ раскритиковали власти за то, что они якобы украсили его флагами несуществующей страны. Сербы тогда возмутились, и прессе пришлось извиняться. В ситуации с губернатором Югры реакция была абсолютно правильной — службу протокола отправили учиться. В этой ситуации ничего криминального нет, Сербы — дружественный нам народ, а ошибки в спешке бывают у всех», — прокомментировал политолог Борис Григорьев, генеральный директор коммуникационного агентства «Generation Brand&Communications».

На видеообращении губернатор ХМАО Комарова выступила с перевернутым триколором Скрин: читатель URA.RU