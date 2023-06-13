Осужденный за коррупцию бывший замначальника курганского УМВД просит отменить приговор

Бывший замглавы курганского УМВД просит отменить коррупционный приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-замначальника курганского УМВД Андрей Шамин, приговоренный к 12 годам лишения свободы за коррупцию, направил жалобу на приговор в кассационный суд. Об этом сообщается в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — кассация. Шамин Андрей Евгеньевич. УК РФ: ст. 290 ч.2 (взяточничество в значительном размере); ст. 174.1 ч.2 (легализация средств в крупном размере); ст. 160 ч.4 (присвоение крупной суммы организованной группы)», — сообщается в судебной системе. Экс-руководитель курганской полиции был приговорен в 2022 году к 12 годам лишения свободы и крупным штрафам за данные преступления.

В прокуратуре Курганской области данный факт корреспонденту URA.RU подтвердили. «Шамин и [бывший начальник отдела полиции „Шадринский“ Дмитрий] Кокотеев подали кассацию на приговор», — ответили в пресс-службе прокуратуры.

Осужденные уже подавали кассационную жалобу в марте. Однако ее не приняли из-за невыполнения районным судом первой инстанции необходимых требований УПК.

Бывших руководителей полиции признали виновными в августе 2022 года по обвинению в коррупции. Суд посчитал, что Шамин и Кокотеев вместе с бухгалтерами шадринского отдела полиции создали преступную схему. Они выписывали премии подчиненным, которые затем частично забирали. С 2012 года их действия нанесли ущерб государству в размере около 53 млн рублей. Свою вину бывшие полицейские не признали.

Экс-руководитель полиции отбывает свое наказание в Нижнем Тагиле, где находится спецколония для бывших сотрудников силовых структур. До суда, который лишил его свободы, он находился в СИЗО и под домашним арестом. С учетом досудебных ограничений и решений суда по зачтению их в срок наказания, Шамин отбыл уже более пяти лет из назначенных 12-ти.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-силовикам изменили приговор за коррупцию. Суд, рассмотрев апелляцию бывших полицейских руководителей, вынес им наказание в виде дополнительного штрафа.