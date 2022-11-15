Курганский суд изменил приговор за коррупцию бывшим начальникам УМВД

Курганский областной суд вынес решение по апелляции бывших руководителей МВД по коррупционному делу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд рассмотрел апелляцию экс-замначальника областного УМВД Андрея Шамина и бывшего начальника МО МВД «Шадринский» Дмитрия Кокотеева. По результатам рассмотрения приговор был частично изменен. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«По результатам рассмотрения жалоб осужденных судебная коллегия по уголовным судам Курганского областного суда изменила приговор и определила наказание бывшему замначальника регионального УМВД в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком 3 года, уплаты штрафа в размере 2,7 млн. рублей. Также он лишен специального звания полковник внутренней службы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Срок лишения свободы Шамину оставлен прежним, но на 300 тысяч сокращен размер штрафа.

Дмитрию Кокотееву было изменено наказание в виде уменьшения размера штрафа с 1 млн до 800 тысяч рублей, лишение свободы на 10 лет. Бухгалтер Светлана Арутюнян, также осужденная по делу, останется за решеткой в течение пяти лет.

Защита подсудимых просила признать своих подопечных невиновными и отменить приговоры Шадринского районного суда. Областная судейская коллегия не согласилась с их доводами и незначительно изменила приговор первой инстанции.

Бывших сотрудников МВД обвиняли в том, что с мая 2012 по март 2020 года они создали преступную группу с участием бухгалтерских работников Шадринского отдела полиции. Они выписывали увеличенные премии сотрудникам, выдавая деньги в меньшем размере, и оставляли себе разницу. «В результате разница между начисленными и выплаченными денежными средствами, которая была похищена обвиняемыми за 8 лет, превысила 53 млн рублей» — сообщили в прокуратуре. Раскрыть преступление удалось по материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший замначальника областной полиции назвал ложными свидетельские показания по своему делу. Шамин и другие участники процесса пытались доказать несоответствие показаний бывшего главбуха, повлиявших на обвинение.