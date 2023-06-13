Умер один из создателей противоракетной обороны СССР и России Шумаков

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Виктор Шумаков скончался на 97 году жизни Фото:

Виктор Шумаков, приложивший руку к созданию систем противоракетной обороны СССР и России, скончался на 97 году жизни. Об этом сообщает осведомленный источник.

«Один из создателей систем противоракетной обороны СССР и России Виктор Шумаков скончался в Москве на 97 году жизни», — пишет «Регнум» со ссылкой на источник. Там уточнили, что Шумаков умер 12 июня в своей квартире. Он был кандидатом технических наук. Участвовал в разработках радиолокационных станций для раннего предупреждения о ракетном нападении.

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Виктор Шумаков, приложивший руку к созданию систем противоракетной обороны СССР и России, скончался на 97 году жизни. Об этом сообщает осведомленный источник. «Один из создателей систем противоракетной обороны СССР и России Виктор Шумаков скончался в Москве на 97 году жизни», — пишет «Регнум» со ссылкой на источник. Там уточнили, что Шумаков умер 12 июня в своей квартире. Он был кандидатом технических наук. Участвовал в разработках радиолокационных станций для раннего предупреждения о ракетном нападении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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