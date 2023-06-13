Умер один из создателей противоракетной обороны СССР и России Шумаков

Виктор Шумаков скончался на 97 году жизни
Виктор Шумаков, приложивший руку к созданию систем противоракетной обороны СССР и России, скончался на 97 году жизни. Об этом сообщает осведомленный источник.
«Один из создателей систем противоракетной обороны СССР и России Виктор Шумаков скончался в Москве на 97 году жизни», — пишет «Регнум» со ссылкой на источник. Там уточнили, что Шумаков умер 12 июня в своей квартире. Он был кандидатом технических наук. Участвовал в разработках радиолокационных станций для раннего предупреждения о ракетном нападении.
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