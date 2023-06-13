Путин раскрыл, отправят ли срочников в зону СВО

Нет необходимости отправлять срочников в зону СВО, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащих срочной службы не будут отправлять в зону спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Срочников в зону спецоперации направлять не планируется», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что такой необходимости не наблюдается.
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