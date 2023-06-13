Путин раскрыл, отправят ли срочников в зону СВО

Путин пообещал, что срочников в зоне СВО не будет
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Нет необходимости отправлять срочников в зону СВО, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащих срочной службы не будут отправлять в зону спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Срочников в зону спецоперации направлять не планируется», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что такой необходимости не наблюдается.

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Военнослужащих срочной службы не будут отправлять в зону спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. «Срочников в зону спецоперации направлять не планируется», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что такой необходимости не наблюдается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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