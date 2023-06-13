Politico: США отправляет Украине больше техники из-за проблем ВСУ в контрнаступлении

США отправляет Киеву больше военной техники из-за больших потерь в рядах ВСУ в ходе своего контрнаступления. Об этом сообщил американский журналист Пол Маклири, отметив, что в ближайшее время украинской стороне поступит дополнительная помощь.
«Администрация Байдена направляет в Украину больше бронетехники, поскольку силы страны несут потери в первых ударах своего контрнаступления против России. В ближайшее время будет получена дополнительная помощь», —
По словам Маклири, в ближайшие дни вопросы новых поставок будут обсуждаться на встрече Контактной группы по обороне Украины и министров обороны НАТО, в которой примет участие министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что наступление ВСУ стало испытанием для Украины. По его словам, ВСУ нуждаются в новых поставка вооружения НАТО, передает «Национальная служба новостей». В Пентагоне уже объявили, что получили из Киева информацию о потерях техники на поле боя. в последний пакет поставок власти США включили 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, пишет
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