Politico: США отправляет Украине больше техники из-за проблем ВСУ в контрнаступлении

14 июня 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

В ближайшее время ВСУ поступит дополнительная помощь, заявил Маклири Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США отправляет Киеву больше военной техники из-за больших потерь в рядах ВСУ в ходе своего контрнаступления. Об этом сообщил американский журналист Пол Маклири, отметив, что в ближайшее время украинской стороне поступит дополнительная помощь. «Администрация Байдена направляет в Украину больше бронетехники, поскольку силы страны несут потери в первых ударах своего контрнаступления против России. В ближайшее время будет получена дополнительная помощь», — передает слова журналиста газета Politico. По словам Маклири, в ближайшие дни вопросы новых поставок будут обсуждаться на встрече Контактной группы по обороне Украины и министров обороны НАТО, в которой примет участие министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что наступление ВСУ стало испытанием для Украины. По его словам, ВСУ нуждаются в новых поставка вооружения НАТО, передает «Национальная служба новостей». В Пентагоне уже объявили, что получили из Киева информацию о потерях техники на поле боя. в последний пакет поставок власти США включили 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, пишет МК .

США отправляет Киеву больше военной техники из-за больших потерь в рядах ВСУ в ходе своего контрнаступления. Об этом сообщил американский журналист Пол Маклири, отметив, что в ближайшее время украинской стороне поступит дополнительная помощь. «Администрация Байдена направляет в Украину больше бронетехники, поскольку силы страны несут потери в первых ударах своего контрнаступления против России. В ближайшее время будет получена дополнительная помощь», — передает слова журналиста газета Politico. По словам Маклири, в ближайшие дни вопросы новых поставок будут обсуждаться на встрече Контактной группы по обороне Украины и министров обороны НАТО, в которой примет участие министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что наступление ВСУ стало испытанием для Украины. По его словам, ВСУ нуждаются в новых поставка вооружения НАТО, передает «Национальная служба новостей». В Пентагоне уже объявили, что получили из Киева информацию о потерях техники на поле боя. в последний пакет поставок власти США включили 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, пишет МК.