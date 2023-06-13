Глава Сбербанка предсказал рост экономики России к концу 2023 года

14 июня 2023 в 02:27 Размер текста - 17 +

В течение двух лет экономика РФ восстановится до прежних объемов, заявил Греф Фото: Анна Майорова © URA.RU В России ожидается рост экономики в два процента к концу 2023 года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что это очень хороший результат в условиях санкционного давления. Греф считает, что введение ограничений в течение последнего года сильно повлияло на долю финансового сектора, однако экономика РФ показала огромный потенциал к приспособлению к новым условиям. «Наш прогноз на этот год — экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз — порядка 2%, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития», — передает словам Грефа РБК. Глава Сбербанка отметил, что в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти при условии отсутствия мировых экономических катаклизмов. Также он спрогнозировал непростой период инфраструктурной перестройки, в первую очередь экспортно-импортных операций. По мнению Грефа, хорошим стимулом для развития станет замещение уходящих с рынка РФ поставщиков товаров и услуг. Ранее Греф комментировал надвигающийся мировой финансовый кризис. По его словам, риски такого глобального кризиса нельзя недооценивать, передает телеканал 360. Также он объяснил причины укрепления курса рубля. По мнению Грефа, на этот процесс влияет усложнение перевода валюты за границу из-за финансовых санкций, а также ограничение импорта, которое привело к осложнению использования валюты, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России ожидается рост экономики в два процента к концу 2023 года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что это очень хороший результат в условиях санкционного давления. Греф считает, что введение ограничений в течение последнего года сильно повлияло на долю финансового сектора, однако экономика РФ показала огромный потенциал к приспособлению к новым условиям. «Наш прогноз на этот год — экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз — порядка 2%, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития», — передает словам Грефа РБК. Глава Сбербанка отметил, что в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти при условии отсутствия мировых экономических катаклизмов. Также он спрогнозировал непростой период инфраструктурной перестройки, в первую очередь экспортно-импортных операций. По мнению Грефа, хорошим стимулом для развития станет замещение уходящих с рынка РФ поставщиков товаров и услуг. Ранее Греф комментировал надвигающийся мировой финансовый кризис. По его словам, риски такого глобального кризиса нельзя недооценивать, передает телеканал 360. Также он объяснил причины укрепления курса рубля. По мнению Грефа, на этот процесс влияет усложнение перевода валюты за границу из-за финансовых санкций, а также ограничение импорта, которое привело к осложнению использования валюты, пишет «Национальная служба новостей».