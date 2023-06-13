13 июня 2023

Прокуратура запросила 14 лет колонии для бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

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Приговор Контееву день 2 Курган, контеев виктор
Виктор Контеев обвиняется в покушении на убийство Фото:

Прокуратура попросила отправить в колонию на 14 лет бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, которого обвиняют в покушении на убийство бизнесмена Максима Краснова. Об этом URA.RU сообщил адвокат Сергей Колосовский.

«Гособвинитель попросил назначить Контееву 14 лет колонии», — сообщил Колосовский. Если суд примет соответствующее решение, то суммарно бывший чиновник проведет в колонии 23 года. Сторона защиты выступит 15 июня в 10:00.

Дело Контеева рассматривают в Сысертском городском суде Свердловской области. Бывшему вице-мэру вменяют покушение на убийство, мошенничество, а также эпизоды других преступлений. Следствие считает, что ОПГ во главе с Контеевым с 2009 по 2010 года вымогали деньги у бизнесмена Максима Краснова и пытались убить его.

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Прокуратура попросила отправить в колонию на 14 лет бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, которого обвиняют в покушении на убийство бизнесмена Максима Краснова. Об этом URA.RU сообщил адвокат Сергей Колосовский. «Гособвинитель попросил назначить Контееву 14 лет колонии», — сообщил Колосовский. Если суд примет соответствующее решение, то суммарно бывший чиновник проведет в колонии 23 года. Сторона защиты выступит 15 июня в 10:00. Дело Контеева рассматривают в Сысертском городском суде Свердловской области. Бывшему вице-мэру вменяют покушение на убийство, мошенничество, а также эпизоды других преступлений. Следствие считает, что ОПГ во главе с Контеевым с 2009 по 2010 года вымогали деньги у бизнесмена Максима Краснова и пытались убить его.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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