13 июня 2023
12 июня 2023

Жителей возмутила стоимость авиабилетов на прямые рейсы из ЯНАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт, телетрап, впп, самолет на пероне, ак ямал
Жители пожаловались, что прямые рейсы дороже, чем с пересадкой Фото:

Жители ЯНАО пожаловались, что прямые рейсы авиакомпании «Ямал» оказались дороже, чем с пересадками. Разница составляет почти несколько тысяч рублей, рассказали ямальцы в telegram-канале губернатора округа Дмитрия Артюхова.

«На многих мероприятиях озвучивалось, что „Ямал“ держит низкие цены и этот вопрос под контролем губернатора. Что происходит по итогу: прямой билет дороже, чем с пересадкой. Кроме того, в Сочи улететь невозможно, 3 рейса в период отпусков слишком мало для Нового Уренгоя», — написала Дарья в комментариях губернатора.

Пользователи согласились с мнением автора и добавили, что из Сочи билеты оказались дешевле, чем из Нового Уренгоя. «Согласна с вами, в Сочи только с пересадкой через Москву. Еле выбрала билет, чтобы ожидание рейса на Сочи было минимально, в итоге Новый Уренгой — Сочи 23 000 рублей (один билет). А из Сочи в Новый Уренгой взяла на прямой рейс за 13 600 рублей», — добавила Галина.

В компании авиаперевозчика пользователям ответили, что в стоимость билета на прямом Рейсе Санкт-Петербург АК «Ямал» включен багаж 23 кг и ручная кладь 10 кг. На рейсе с пересадкой показан самый легкий тариф, без багажа. Также в авиакомпании действует система гибкого тарифа — чем раньше покупаете билет, тем ниже стоимость.

«Поэтому, мы всегда призываем наших пассажиров в сезон отпусков, праздников и каникул планировать поездки заранее, так как желающих улететь действительно много и стоимость билетов ближе к дате вылета может меняться», — добавили там.

Ранее жители пожаловались Дмитрию Артюхову на высокую разницу в стоимости билетов. В городах округа оказалась разная цена на рейсы, в некоторых билеты в разы дороже.

Разница в стоимости билетов
Разница в стоимости билетов
Фото:
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Жители ЯНАО пожаловались, что прямые рейсы авиакомпании «Ямал» оказались дороже, чем с пересадками. Разница составляет почти несколько тысяч рублей, рассказали ямальцы в telegram-канале губернатора округа Дмитрия Артюхова. «На многих мероприятиях озвучивалось, что „Ямал“ держит низкие цены и этот вопрос под контролем губернатора. Что происходит по итогу: прямой билет дороже, чем с пересадкой. Кроме того, в Сочи улететь невозможно, 3 рейса в период отпусков слишком мало для Нового Уренгоя», — написала Дарья в комментариях губернатора. Пользователи согласились с мнением автора и добавили, что из Сочи билеты оказались дешевле, чем из Нового Уренгоя. «Согласна с вами, в Сочи только с пересадкой через Москву. Еле выбрала билет, чтобы ожидание рейса на Сочи было минимально, в итоге Новый Уренгой — Сочи 23 000 рублей (один билет). А из Сочи в Новый Уренгой взяла на прямой рейс за 13 600 рублей», — добавила Галина. В компании авиаперевозчика пользователям ответили, что в стоимость билета на прямом Рейсе Санкт-Петербург АК «Ямал» включен багаж 23 кг и ручная кладь 10 кг. На рейсе с пересадкой показан самый легкий тариф, без багажа. Также в авиакомпании действует система гибкого тарифа — чем раньше покупаете билет, тем ниже стоимость. «Поэтому, мы всегда призываем наших пассажиров в сезон отпусков, праздников и каникул планировать поездки заранее, так как желающих улететь действительно много и стоимость билетов ближе к дате вылета может меняться», — добавили там. Ранее жители пожаловались Дмитрию Артюхову на высокую разницу в стоимости билетов. В городах округа оказалась разная цена на рейсы, в некоторых билеты в разы дороже.
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