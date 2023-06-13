Наталья Комарова подпишет ряд важных для ХМАО соглашений в ходе ПМЭФ

14 июня 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет встречи с несколькими промышленными гигантами РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова подпишет ряд ключевых соглашений в ходе международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ). Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства ХМАО-Югры. «На полях ПМЭФ будут подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Югры с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, Министерством культуры РФ и Фондом Росконгресс, Корпорацией МСП, ООО „Сибур“, ПАО „Промсвязьбанк“. Кроме того, Наталья Комарова проведет ряд рабочих встреч с представителями промышленных гигантов России», — говорится в сообщении. Известно, что Наталья Комарова возглавляет делегацию Югры, которая принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Инвестиционный и креативный опыт региона будет представлен на нескольких площадках.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подпишет ряд ключевых соглашений в ходе международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ). Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства ХМАО-Югры. «На полях ПМЭФ будут подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Югры с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, Министерством культуры РФ и Фондом Росконгресс, Корпорацией МСП, ООО „Сибур“, ПАО „Промсвязьбанк“. Кроме того, Наталья Комарова проведет ряд рабочих встреч с представителями промышленных гигантов России», — говорится в сообщении. Известно, что Наталья Комарова возглавляет делегацию Югры, которая принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Инвестиционный и креативный опыт региона будет представлен на нескольких площадках.