13 июня 2023

Наталья Комарова подпишет ряд важных для ХМАО соглашений в ходе ПМЭФ

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова проведет встречи с несколькими промышленными гигантами РФ Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подпишет ряд ключевых соглашений в ходе международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ). Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства ХМАО-Югры.

«На полях ПМЭФ будут подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Югры с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, Министерством культуры РФ и Фондом Росконгресс, Корпорацией МСП, ООО „Сибур“, ПАО „Промсвязьбанк“. Кроме того, Наталья Комарова проведет ряд рабочих встреч с представителями промышленных гигантов России», — говорится в сообщении.

Известно, что Наталья Комарова возглавляет делегацию Югры, которая принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Инвестиционный и креативный опыт региона будет представлен на нескольких площадках.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подпишет ряд ключевых соглашений в ходе международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ). Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства ХМАО-Югры. «На полях ПМЭФ будут подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Югры с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, Министерством культуры РФ и Фондом Росконгресс, Корпорацией МСП, ООО „Сибур“, ПАО „Промсвязьбанк“. Кроме того, Наталья Комарова проведет ряд рабочих встреч с представителями промышленных гигантов России», — говорится в сообщении. Известно, что Наталья Комарова возглавляет делегацию Югры, которая принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Инвестиционный и креативный опыт региона будет представлен на нескольких площадках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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