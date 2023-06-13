Наталья Комарова подпишет ряд важных для ХМАО соглашений в ходе ПМЭФ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подпишет ряд ключевых соглашений в ходе международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ). Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства ХМАО-Югры.
«На полях ПМЭФ будут подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Югры с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, Министерством культуры РФ и Фондом Росконгресс, Корпорацией МСП, ООО „Сибур“, ПАО „Промсвязьбанк“. Кроме того, Наталья Комарова проведет ряд рабочих встреч с представителями промышленных гигантов России», — говорится в сообщении.
Известно, что Наталья Комарова возглавляет делегацию Югры, которая принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Инвестиционный и креативный опыт региона будет представлен на нескольких площадках.
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