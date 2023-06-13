Эксперты назвали жилье, которое выгоднее всего приобрести в Тюмени

В Тюмени снизились цены на жилье «комфорт-класса»

14 июня 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Цена на квартиры «комфорт-класса» упала почти на 1% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На первичном рынке недвижимости в Тюмени выгоднее всего приобрести жилье «комфорт-класса». В мае по сравнению с прошлым месяцем цена на такой тип жилья упала на 0,7%. Соответствующие данные предоставили риелторы. «Цена на новостройки в домах „комфорт-класса“ в среднем составляла 114 813 руб./кв. (-0,7%). Стоимость квартир сегмента „эконом“, наоборот, прибавила и равна 109 924 руб./кв.м (+0,3%)», — такие данные приводят аналитики агентства недвижимости «Этажи». Жилье «бизнес-класса» также увеличилось в цене: 187 369 руб./кв.м (+0,2%). Источник в сфере недвижимости связывает понижение стоимости жилья «комфорт-класса» с востребованностью недвижимости категорией ниже. «Квартиры в „эконом-классе“ все будут распродаваться в первую очередь. Их изначально и строится больше, и вариантов для покупки тоже больше. Такие ЖК находятся в разных районах города, что позволяет покупателю облегчить выбор. Комфорт все же имеет определенные участки застройки. Даже при чуть повышенной стоимости цена на „эконом“ все же ниже, чем на квадратуру „комфорта“. Отсюда и такая разница», — сообщил собеседник агентства.

На первичном рынке недвижимости в Тюмени выгоднее всего приобрести жилье «комфорт-класса». В мае по сравнению с прошлым месяцем цена на такой тип жилья упала на 0,7%. Соответствующие данные предоставили риелторы. «Цена на новостройки в домах „комфорт-класса“ в среднем составляла 114 813 руб./кв. (-0,7%). Стоимость квартир сегмента „эконом“, наоборот, прибавила и равна 109 924 руб./кв.м (+0,3%)», — такие данные приводят аналитики агентства недвижимости «Этажи». Жилье «бизнес-класса» также увеличилось в цене: 187 369 руб./кв.м (+0,2%). Источник в сфере недвижимости связывает понижение стоимости жилья «комфорт-класса» с востребованностью недвижимости категорией ниже. «Квартиры в „эконом-классе“ все будут распродаваться в первую очередь. Их изначально и строится больше, и вариантов для покупки тоже больше. Такие ЖК находятся в разных районах города, что позволяет покупателю облегчить выбор. Комфорт все же имеет определенные участки застройки. Даже при чуть повышенной стоимости цена на „эконом“ все же ниже, чем на квадратуру „комфорта“. Отсюда и такая разница», — сообщил собеседник агентства.