В соцсетях обсуждают возвращение Adidas в Россию

Adidas не планирует возвращение в Россию

14 июня 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Информация об открытии магазинов бренда Adidas в России не соответствует действительности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В соцсетях обсуждают информацию о возможном возвращении Adidas в Россию. Однако в компании опровергли эти данные. Об этом стало известно URA.RU в ходе реализации совместного проекта с «Лапша Медиа» по борьбе с фейками. «Руководство немецкой компании Adidas подписало контракт с ливанской фирмой Daher, которая открыла в России Zara, Bershka и другие магазины под новыми названиями», — сообщается в Telegram-канале «ЧП Армавир» 14 июня. Аналогичная информация на днях появилась в различных пабликах в соцсети «ВКонтакте». Некоторые пользователи холодно отреагировали на новость о возможном возвращении бренда. «Опомнились?» — спрашивают подписчики. Впрочем, другие обрадовались этим слухам. «Adidas всегда был и будет в тренде», — пишут пользователи соцсети. «В октябре мы объявили о прекращении нашей деятельности в России. В настоящее время процесс закрытия нашего бизнеса продолжается», — ответили в Adidas на просьбу прокомментировать сообщения о том, что компания готовится к возвращению на российский рынок и подписала контракт с Daher. Цитату компании приводит агентство ТАСС. URA.RU также обратилось за комментариями к представителям марки, но на момент публикации материала ответ не поступил. Многие европейские бренды решили приостановить работу в РФ после начала спецоперации России на территории Украины 24 февраля. В мае этого года URA.RU писало, что Adidas планирует продать свой бизнес в стране, но о конкретном решении со стороны бренда с тех пор не сообщалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В соцсетях обсуждают информацию о возможном возвращении Adidas в Россию. Однако в компании опровергли эти данные. Об этом стало известно URA.RU в ходе реализации совместного проекта с «Лапша Медиа» по борьбе с фейками. «Руководство немецкой компании Adidas подписало контракт с ливанской фирмой Daher, которая открыла в России Zara, Bershka и другие магазины под новыми названиями», — сообщается в Telegram-канале «ЧП Армавир» 14 июня. Аналогичная информация на днях появилась в различных пабликах в соцсети «ВКонтакте». Некоторые пользователи холодно отреагировали на новость о возможном возвращении бренда. «Опомнились?» — спрашивают подписчики. Впрочем, другие обрадовались этим слухам. «Adidas всегда был и будет в тренде», — пишут пользователи соцсети. «В октябре мы объявили о прекращении нашей деятельности в России. В настоящее время процесс закрытия нашего бизнеса продолжается», — ответили в Adidas на просьбу прокомментировать сообщения о том, что компания готовится к возвращению на российский рынок и подписала контракт с Daher. Цитату компании приводит агентство ТАСС. URA.RU также обратилось за комментариями к представителям марки, но на момент публикации материала ответ не поступил. Многие европейские бренды решили приостановить работу в РФ после начала спецоперации России на территории Украины 24 февраля. В мае этого года URA.RU писало, что Adidas планирует продать свой бизнес в стране, но о конкретном решении со стороны бренда с тех пор не сообщалось.