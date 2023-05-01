01 мая 2023

Adidas планирует продать бизнес в России

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Магазины, клипарт. Екатеринбург, адидас, магазин adidas
Adidas может передать бизнес в России другим инвесторам Фото:
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Немецкий бренд спортивной одежды Adidas планирует продать свою долю бизнеса в России другому иностранному инвестору. Об этих планах рассказали знакомые с ситуацией на рынке ритейла. Подобным образом ранее поступили владельцы сети Reebok.

«Adidas, временно закрывший магазины в России весной 2022 года, по примеру Reebok может передать местное подразделение альтернативному иностранному инвестору. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате», — сообщает «Коммерсант» с ссылкой на собственные источники.

Многие европейские бренды решили приостановить работу в РФ после начала спецоперации России на территории Украины 24 февраля. В частности, Adidas объявил о прекращении работы всех магазинов в стране 13 марта. Также поступила и компания Reebok, которая позже продала свое российское подразделение турецкому холдингу FLO Retailing.

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Немецкий бренд спортивной одежды Adidas планирует продать свою долю бизнеса в России другому иностранному инвестору. Об этих планах рассказали знакомые с ситуацией на рынке ритейла. Подобным образом ранее поступили владельцы сети Reebok. «Adidas, временно закрывший магазины в России весной 2022 года, по примеру Reebok может передать местное подразделение альтернативному иностранному инвестору. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате», — сообщает «Коммерсант» с ссылкой на собственные источники. Многие европейские бренды решили приостановить работу в РФ после начала спецоперации России на территории Украины 24 февраля. В частности, Adidas объявил о прекращении работы всех магазинов в стране 13 марта. Также поступила и компания Reebok, которая позже продала свое российское подразделение турецкому холдингу FLO Retailing.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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