Adidas планирует продать бизнес в России

02 мая 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

Adidas может передать бизнес в России другим инвесторам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Немецкий бренд спортивной одежды Adidas планирует продать свою долю бизнеса в России другому иностранному инвестору. Об этих планах рассказали знакомые с ситуацией на рынке ритейла. Подобным образом ранее поступили владельцы сети Reebok. «Adidas, временно закрывший магазины в России весной 2022 года, по примеру Reebok может передать местное подразделение альтернативному иностранному инвестору. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате», — сообщает «Коммерсант» с ссылкой на собственные источники. Многие европейские бренды решили приостановить работу в РФ после начала спецоперации России на территории Украины 24 февраля. В частности, Adidas объявил о прекращении работы всех магазинов в стране 13 марта. Также поступила и компания Reebok, которая позже продала свое российское подразделение турецкому холдингу FLO Retailing.

Немецкий бренд спортивной одежды Adidas планирует продать свою долю бизнеса в России другому иностранному инвестору. Об этих планах рассказали знакомые с ситуацией на рынке ритейла. Подобным образом ранее поступили владельцы сети Reebok. «Adidas, временно закрывший магазины в России весной 2022 года, по примеру Reebok может передать местное подразделение альтернативному иностранному инвестору. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате», — сообщает «Коммерсант» с ссылкой на собственные источники. Многие европейские бренды решили приостановить работу в РФ после начала спецоперации России на территории Украины 24 февраля. В частности, Adidas объявил о прекращении работы всех магазинов в стране 13 марта. Также поступила и компания Reebok, которая позже продала свое российское подразделение турецкому холдингу FLO Retailing.