Adidas планирует продать бизнес в России

Немецкий бренд спортивной одежды Adidas планирует продать свою долю бизнеса в России другому иностранному инвестору. Об этих планах рассказали знакомые с ситуацией на рынке ритейла. Подобным образом ранее поступили владельцы сети Reebok.
«Adidas, временно закрывший магазины в России весной 2022 года, по примеру Reebok может передать местное подразделение альтернативному иностранному инвестору. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате», — сообщает
Многие европейские бренды решили приостановить работу в РФ после начала спецоперации России на территории Украины 24 февраля. В частности, Adidas объявил о прекращении работы всех магазинов в стране 13 марта. Также поступила и компания Reebok, которая позже продала свое российское подразделение турецкому холдингу FLO Retailing.
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