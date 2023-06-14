14 июня 2023

Экономист рассказал о возможности получать выплаты раньше выхода на пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая пенсия зависит от количества накопленных баллов, сказал Сергей Кикевич Фото:

Накопительную часть пенсии можно забрать раньше наступления официального пенсионного возраста. Об этом рассказал URA.RU экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич.

«Наша пенсия должна складываться из этих двух компонентов. Из трудовой пенсии, которую мы просто можем получать по достижении определенного возраста в зависимости от того, сколько у нас накопилось баллов. Также есть накопительная часть. Ее можно получать раньше, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию (65 лет у мужчин, 60 лет у женщин — прим. URA.RU), а уже в 55 лет для женщин и в 60 лет — для мужчин», — заявил Сергей Кикевич.

На пенсию также можно выйти досрочно, отметил в беседе с агентством профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Это лица, которые работают во вредных и опасных условиях труда. В зависимости от степени вредности производства, на котором они работают досрочная пенсия может наступать на пять лет и меньше ранее назначенного срока. Это относится к работникам химических предприятий, шахт, пилотам, бортпроводникам, людям, работающим в тяжелых климатических условиях на крайнем севере», — отметил собеседник агентства.

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Накопительную часть пенсии можно забрать раньше наступления официального пенсионного возраста. Об этом рассказал URA.RU экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич. «Наша пенсия должна складываться из этих двух компонентов. Из трудовой пенсии, которую мы просто можем получать по достижении определенного возраста в зависимости от того, сколько у нас накопилось баллов. Также есть накопительная часть. Ее можно получать раньше, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию (65 лет у мужчин, 60 лет у женщин — прим. URA.RU), а уже в 55 лет для женщин и в 60 лет — для мужчин», — заявил Сергей Кикевич. На пенсию также можно выйти досрочно, отметил в беседе с агентством профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Это лица, которые работают во вредных и опасных условиях труда. В зависимости от степени вредности производства, на котором они работают досрочная пенсия может наступать на пять лет и меньше ранее назначенного срока. Это относится к работникам химических предприятий, шахт, пилотам, бортпроводникам, людям, работающим в тяжелых климатических условиях на крайнем севере», — отметил собеседник агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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