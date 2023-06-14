Умер бывший свердловский чиновник. Фото

Умер экс-глава поселка Рефтинский Александр Мельников
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Александр Мельников скончался в 53 года Фото:

Скончался бывший глава поселка Рефтинский (Свердловская область) Александр Мельников. Об этом сообщила глава поселка Наталья Мельчакова.

«Уважаемые рефтинцы, скончался экс-глава поселка Рефтинский Александр Мельников. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написала Мельчакова в telegram-канале. Мельникову было 53 года.

Мельников руководил Рефтинским с октября 2008 по март 2012 года. Затем работал замглавой Арамильского городского округа. Прощание с Мельниковым состоится 16 июня в 10:00 в ритуальном зале по улице Гагарина, 27А, сообщила Мельчакова.

С 2018 года Мельников сидел в колонии. Сысертский районный суд приговорил его к девяти годам колонии и штрафу в 4,7 млн рублей за получение взятки в виде квартиры стоимостью 2,3 млн рублей.

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Скончался бывший глава поселка Рефтинский (Свердловская область) Александр Мельников. Об этом сообщила глава поселка Наталья Мельчакова. «Уважаемые рефтинцы, скончался экс-глава поселка Рефтинский Александр Мельников. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написала Мельчакова в telegram-канале. Мельникову было 53 года. Мельников руководил Рефтинским с октября 2008 по март 2012 года. Затем работал замглавой Арамильского городского округа. Прощание с Мельниковым состоится 16 июня в 10:00 в ритуальном зале по улице Гагарина, 27А, сообщила Мельчакова. С 2018 года Мельников сидел в колонии. Сысертский районный суд приговорил его к девяти годам колонии и штрафу в 4,7 млн рублей за получение взятки в виде квартиры стоимостью 2,3 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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