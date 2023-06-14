14 июня 2023

Военный суд определил виновника пожара на «Адмирале Кузнецове»

«Коммерсант»: суд арестовал мичмана Чапаева, допустившего пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, адмирал, кузнецов, крейсер, авианосец, ТАВКР
Пожар на авианосце произошел в декабре 2019 года Фото:

В пожаре на крейсере «Адмирала Кузнецова» виноват член экипажа, мичман Илья Чапаев. Мурманский военный суд приговорил моряка к двум годам колонии-поселения, говорится в постановлении.

«Мурманский гарнизонный военный суд признал виновным в халатности с тяжкими последствиями <…> члена экипажа „Адмирала Кузнецова“, мичмана Илью Чапаева. Военный моряк был приговорен к двум годам колонии-поселения. <…> Второй виновник пожара на крейсере, сварщик мурманского 35-го судоремонтного завода Арстан Бегманов <…> был приговорен месяцем ранее к четырем годам колонии общего режима за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ с тяжкими последствиями (он не признал себя виновным — прим. URA.RU)», — передает «Коммерсант» со ссылкой на судебные решения.

Пожар на авианосце произошел в середине декабря 2019 года во время выполнения ремонтных работ. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Сообщалось, что при тушении пострадали шесть человек. Позже появилась информация, что для устранения последствий пожара на судне будет потрачено до 350 миллионов рублей.

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В пожаре на крейсере «Адмирала Кузнецова» виноват член экипажа, мичман Илья Чапаев. Мурманский военный суд приговорил моряка к двум годам колонии-поселения, говорится в постановлении. «Мурманский гарнизонный военный суд признал виновным в халатности с тяжкими последствиями <…> члена экипажа „Адмирала Кузнецова“, мичмана Илью Чапаева. Военный моряк был приговорен к двум годам колонии-поселения. <…> Второй виновник пожара на крейсере, сварщик мурманского 35-го судоремонтного завода Арстан Бегманов <…> был приговорен месяцем ранее к четырем годам колонии общего режима за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ с тяжкими последствиями (он не признал себя виновным — прим. URA.RU)», — передает «Коммерсант» со ссылкой на судебные решения. Пожар на авианосце произошел в середине декабря 2019 года во время выполнения ремонтных работ. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Сообщалось, что при тушении пострадали шесть человек. Позже появилась информация, что для устранения последствий пожара на судне будет потрачено до 350 миллионов рублей.
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