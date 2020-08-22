Названа стоимость восстановления горевшего «Адмирала Кузнецова»

По словам главы ОСК, пожар не нанес существенного ущерба Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Объединенная судостроительная компания подсчитала сумму ущерба, нанесенного авианосцу «Адмирал Кузнецов» недавним пожаром. Устранения последствий возгорания обойдутся в сумму от 300 до 350 миллионов рублей.

«Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 миллионов рублей», — приводит ТАСС слова гендиректора судостроительной компании Алексея Рахманова. По его словам, пожар не нанес существенного ущерба авианосцу. Поэтому нет оснований полагать, что данное происшествие повлияет на его текущий ремонт.

В настоящее время на корабле ведутся интенсивные работы по ремонту и устранению последствий пожара, подчеркнул Рахманов. Сроки передачи судна в распоряжение ВМФ России остаются прежними — 2022 год.

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря прошлого года во время выполнения ремонтных работ. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. При тушении огня пострадали шесть человек — члены экипажа и сотрудники завода. Основной версией возгорания стали сварочные работы, проводимые на судне.

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