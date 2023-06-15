На ПМЭФ назвали главный риск для российской экономики

Глава рейтингового агентства Чекурова: снижение экспорта на товары из РФ ударяет по экономике
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, долг, пять тысяч, валюта, деньги, тысячи, рубли, подкуп, микрозайм, вымогательство
Российская экономика ощущает удары по экспорту, отметила Марина Чекурова Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Российская экономика рискует замедлиться из-за ударов по ценам на экспорт отечественных товаров. Об этом рассказала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ).

«На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт», — сказала Марина Чекурова во время ПМЭФ. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что снижение спроса на товары из России негативно сказываются на компании и потребителей. При этом РФ в прошлом году успешно адаптировалась к экономической рецессии, напомнила Марина Чекурова.

Ранее российский президент Владимир Путин пообещал рост ВВП в стране. В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня проходит международный экономический форум с участием мирового сообщества, передают «Невские новости».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская экономика рискует замедлиться из-за ударов по ценам на экспорт отечественных товаров. Об этом рассказала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ). «На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт», — сказала Марина Чекурова во время ПМЭФ. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что снижение спроса на товары из России негативно сказываются на компании и потребителей. При этом РФ в прошлом году успешно адаптировалась к экономической рецессии, напомнила Марина Чекурова. Ранее российский президент Владимир Путин пообещал рост ВВП в стране. В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня проходит международный экономический форум с участием мирового сообщества, передают «Невские новости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...