На ПМЭФ назвали главный риск для российской экономики

Российская экономика рискует замедлиться из-за ударов по ценам на экспорт отечественных товаров. Об этом рассказала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ).
«На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт», — сказала Марина Чекурова во время ПМЭФ. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что снижение спроса на товары из России негативно сказываются на компании и потребителей. При этом РФ в прошлом году успешно адаптировалась к экономической рецессии, напомнила Марина Чекурова.
Ранее российский президент Владимир Путин пообещал рост ВВП в стране. В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня проходит международный экономический форум с участием мирового сообщества, передают «
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