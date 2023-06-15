На ПМЭФ назвали главный риск для российской экономики

Глава рейтингового агентства Чекурова: снижение экспорта на товары из РФ ударяет по экономике

15 июня 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Российская экономика ощущает удары по экспорту, отметила Марина Чекурова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Российская экономика рискует замедлиться из-за ударов по ценам на экспорт отечественных товаров. Об этом рассказала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ). «На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт», — сказала Марина Чекурова во время ПМЭФ. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что снижение спроса на товары из России негативно сказываются на компании и потребителей. При этом РФ в прошлом году успешно адаптировалась к экономической рецессии, напомнила Марина Чекурова. Ранее российский президент Владимир Путин пообещал рост ВВП в стране. В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня проходит международный экономический форум с участием мирового сообщества, передают « Невские новости».

Российская экономика рискует замедлиться из-за ударов по ценам на экспорт отечественных товаров. Об этом рассказала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ). «На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт», — сказала Марина Чекурова во время ПМЭФ. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что снижение спроса на товары из России негативно сказываются на компании и потребителей. При этом РФ в прошлом году успешно адаптировалась к экономической рецессии, напомнила Марина Чекурова. Ранее российский президент Владимир Путин пообещал рост ВВП в стране. В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня проходит международный экономический форум с участием мирового сообщества, передают «Невские новости».