Путин предсказал рост ВВП в 2023 году

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
В РФ вырастет ВВП на 2%, отметил Владимир Путин Фото:

Внутренний валовый продукт (ВВП) страны в 2023 году может вырасти на 1-2%. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам XXVI Петербургского международного экономического форума.

«В 2023 году ВВП России может вырасти на 1—2%», — подчеркнул Владимир Путин. Обращение опубликовано на официальном сайте президента страны. Он подчеркнул, что России важно сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета. Все это, отметил Путин, направлено на снижение неравенства и бедности.

Президент РФ отмечал, что одним из достижений прошлого года являлось кратное повышение экономического суверенитета страны. Путин подчеркивал, что в 2023 году ожидается существенный рост ВВП.

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Внутренний валовый продукт (ВВП) страны в 2023 году может вырасти на 1-2%. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам XXVI Петербургского международного экономического форума. «В 2023 году ВВП России может вырасти на 1—2%», — подчеркнул Владимир Путин. Обращение опубликовано на официальном сайте президента страны. Он подчеркнул, что России важно сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета. Все это, отметил Путин, направлено на снижение неравенства и бедности. Президент РФ отмечал, что одним из достижений прошлого года являлось кратное повышение экономического суверенитета страны. Путин подчеркивал, что в 2023 году ожидается существенный рост ВВП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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