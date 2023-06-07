Путин предсказал рост ВВП в 2023 году

Внутренний валовый продукт (ВВП) страны в 2023 году может вырасти на 1-2%. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам XXVI Петербургского международного экономического форума.
«В 2023 году ВВП России может вырасти на 1—2%», — подчеркнул Владимир Путин. Обращение опубликовано на официальном сайте президента страны. Он подчеркнул, что России важно сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета. Все это, отметил Путин, направлено на снижение неравенства и бедности.
Президент РФ отмечал, что одним из достижений прошлого года являлось кратное повышение экономического суверенитета страны. Путин подчеркивал, что в 2023 году ожидается существенный рост ВВП.
Внутренний валовый продукт (ВВП) страны в 2023 году может вырасти на 1-2%. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам XXVI Петербургского международного экономического форума. «В 2023 году ВВП России может вырасти на 1—2%», — подчеркнул Владимир Путин. Обращение опубликовано на официальном сайте президента страны. Он подчеркнул, что России важно сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета. Все это, отметил Путин, направлено на снижение неравенства и бедности. Президент РФ отмечал, что одним из достижений прошлого года являлось кратное повышение экономического суверенитета страны. Путин подчеркивал, что в 2023 году ожидается существенный рост ВВП.