14 июня 2023
13 июня 2023

Житель ЯНАО поплатится за убийство оленя

Житель ЯНАО заплатит 210 тысяч рублей за убийство оленя
© Служба новостей «URA.RU»
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Сафари Парк, Краснодар , олень
Житель Шурышкарского района ЯНАО обвиняется в незаконном убийстве оленя Фото:

Житель Шурышкарского района ЯНАО незаконно добыл на территории заказника самку оленя, за что его ждет многотысячный штраф. Иск на взыскание в пользу государства 210 тысяч рублей ущерба направлен в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Установлено, что местный житель в апреле 2023 года, находясь на особо охраняемой природной территории — „Куноватском заказнике“, незаконно добыл особь самки дикого северного оленя. Уголовное дело совместно с иском прокурора о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного незаконной добычей биоресурсов в размере 210 тысяч рублей, направлено в суд», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Расследование по уголовному делу завершено. Шурышкарец обвиняется по статье 258 УК РФ «Незаконная охота с применением механического транспортного средства на особо охраняемой природной территории».

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Житель Шурышкарского района ЯНАО незаконно добыл на территории заказника самку оленя, за что его ждет многотысячный штраф. Иск на взыскание в пользу государства 210 тысяч рублей ущерба направлен в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Установлено, что местный житель в апреле 2023 года, находясь на особо охраняемой природной территории — „Куноватском заказнике“, незаконно добыл особь самки дикого северного оленя. Уголовное дело совместно с иском прокурора о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного незаконной добычей биоресурсов в размере 210 тысяч рублей, направлено в суд», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Расследование по уголовному делу завершено. Шурышкарец обвиняется по статье 258 УК РФ «Незаконная охота с применением механического транспортного средства на особо охраняемой природной территории».
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