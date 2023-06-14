Житель ЯНАО поплатится за убийство оленя

Житель ЯНАО заплатит 210 тысяч рублей за убийство оленя

15 июня 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Житель Шурышкарского района ЯНАО обвиняется в незаконном убийстве оленя Фото: Алиса Курганская © URA.RU Житель Шурышкарского района ЯНАО незаконно добыл на территории заказника самку оленя, за что его ждет многотысячный штраф. Иск на взыскание в пользу государства 210 тысяч рублей ущерба направлен в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Установлено, что местный житель в апреле 2023 года, находясь на особо охраняемой природной территории — „Куноватском заказнике“, незаконно добыл особь самки дикого северного оленя. Уголовное дело совместно с иском прокурора о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного незаконной добычей биоресурсов в размере 210 тысяч рублей, направлено в суд», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Расследование по уголовному делу завершено. Шурышкарец обвиняется по статье 258 УК РФ «Незаконная охота с применением механического транспортного средства на особо охраняемой природной территории».

Житель Шурышкарского района ЯНАО незаконно добыл на территории заказника самку оленя, за что его ждет многотысячный штраф. Иск на взыскание в пользу государства 210 тысяч рублей ущерба направлен в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Установлено, что местный житель в апреле 2023 года, находясь на особо охраняемой природной территории — „Куноватском заказнике“, незаконно добыл особь самки дикого северного оленя. Уголовное дело совместно с иском прокурора о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного незаконной добычей биоресурсов в размере 210 тысяч рублей, направлено в суд», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Расследование по уголовному делу завершено. Шурышкарец обвиняется по статье 258 УК РФ «Незаконная охота с применением механического транспортного средства на особо охраняемой природной территории».