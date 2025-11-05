В ЯНАО новогодние подарки получат не все дети
На Ямале меняют адресность новогодних подарков детям
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В муниципалитетах Ямала новогодние подарки в детских садах и школах будут дарить не всем ребятам. Бюджетные средства потратят только на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в администрации Пуровского района в ответ на запрос местной жительницы.
«В этом году новогодние подарки в школах и садах отменили. Их выдавали каждый год детям, и теперь будут только для особых детей, находящимся в группе особой заботы, а школьники от 7 до 12 лет на конкурсной основе получат приглашение на елку главы района», — написала жительница Пуровского района в telegram-канале «Обращения ЯНАО». Северянка просила уточнить достоверность данной информации.
Как пояснили в администрации Пуровского района, с 2025 года подарки, покупаемые для воспитанников детских садов и школьников на бюджетные средства, на Ямале будут дарить не всем. И это повсеместно внедряемая в регионе практика.
«Да, в этом году подход действительно изменился. Принято решение о направлении бюджетных средств детям, находящимся в наиболее сложной жизненной ситуации. Каждый муниципалитет, включая Пуровский, выстраивает эту работу, основанную на принципе адресной поддержки, исходя из своей специфики и социальных приоритетов», — пояснили в администрации. Там добавили также, что вручение адресных новогодних подарков не будет проходить на общих утренниках в детских садах и школах.
Ранее администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) закупала новогодние подарки для детей-инвалидов и детей участников спецоперации. Общая стоимость закупки оценивается в шесть млн рублей.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!