В ЯНАО новогодние подарки получат не все дети

На Ямале меняют адресность новогодних подарков детям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В муниципалитетах Ямала новогодние подарки в детских садах и школах будут дарить не всем ребятам. Бюджетные средства потратят только на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в администрации Пуровского района в ответ на запрос местной жительницы.

«В этом году новогодние подарки в школах и садах отменили. Их выдавали каждый год детям, и теперь будут только для особых детей, находящимся в группе особой заботы, а школьники от 7 до 12 лет на конкурсной основе получат приглашение на елку главы района», — написала жительница Пуровского района в telegram-канале «Обращения ЯНАО». Северянка просила уточнить достоверность данной информации.

Как пояснили в администрации Пуровского района, с 2025 года подарки, покупаемые для воспитанников детских садов и школьников на бюджетные средства, на Ямале будут дарить не всем. И это повсеместно внедряемая в регионе практика.

Продолжение после рекламы

«Да, в этом году подход действительно изменился. Принято решение о направлении бюджетных средств детям, находящимся в наиболее сложной жизненной ситуации. Каждый муниципалитет, включая Пуровский, выстраивает эту работу, основанную на принципе адресной поддержки, исходя из своей специфики и социальных приоритетов», — пояснили в администрации. Там добавили также, что вручение адресных новогодних подарков не будет проходить на общих утренниках в детских садах и школах.