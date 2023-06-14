14 июня 2023

В музее пермского оборонного завода поставили вертолет. Фото

В музее пермского предприятия «Редуктор-ПМ» установили макет вертолета МИ-171А3
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, вертолет, бпла, беспилотник, дрон
Модель позволяет изучить все механизмы машины Фото:

В музее пермского предприятия «Редуктор-ПМ» установили макет вертолета МИ-171А3. На заводе рассказывают, что копия выглядит, как настоящий летательный аппарат.

«В копии есть все: несущий и хвостовой винт, автомат перекоса, двигатели, аэронавигационные огни, шасси, приборная панель, кресла пилотов и пассажиров, амортизатор хвостовой опоры, антенны и многое другое. А главное, в макете можно увидеть один из основных агрегатов, который производят на нашем предприятии, — редуктор», — сообщается на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Модель для пермского музея создали в Ульяновском макетно-конструкторском бюро Ex-Models. Она установлена на поворотном столе, который напоминает вертолетную площадку, и подсвечивается как изнутри, так и снаружи.

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В музее пермского предприятия «Редуктор-ПМ» установили макет вертолета МИ-171А3. На заводе рассказывают, что копия выглядит, как настоящий летательный аппарат. «В копии есть все: несущий и хвостовой винт, автомат перекоса, двигатели, аэронавигационные огни, шасси, приборная панель, кресла пилотов и пассажиров, амортизатор хвостовой опоры, антенны и многое другое. А главное, в макете можно увидеть один из основных агрегатов, который производят на нашем предприятии, — редуктор», — сообщается на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте». Модель для пермского музея создали в Ульяновском макетно-конструкторском бюро Ex-Models. Она установлена на поворотном столе, который напоминает вертолетную площадку, и подсвечивается как изнутри, так и снаружи.
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