Решетников: экономика России адекватно себя ведет и работает

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира, орешкин максим, решетников максим, силуанов антон
Российская экономика в настоящий момент хорошо работает, подчеркнул Максим Решетников Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Российская экономика на сегодня адекватно себя ведет и работает. С таким заявлением выступил министр экономического развития Максим Решетников.

«Наша экономика вполне адекватно ведет себя и работает. <…> У нас восстановился внутренний рост», — подчеркнул Максим Решетников во время XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ). Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

Решетников отметил, что восстановлению российской экономики помог акцент на внутренний рынок страны. Кроме того, грамотные действия и вложенные средства помогли экономике РФ восстановиться во время распространения коронавирусной инфекции, а также после пандемии.

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Российская экономика на сегодня адекватно себя ведет и работает. С таким заявлением выступил министр экономического развития Максим Решетников. «Наша экономика вполне адекватно ведет себя и работает. <…> У нас восстановился внутренний рост», — подчеркнул Максим Решетников во время XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ). Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Решетников отметил, что восстановлению российской экономики помог акцент на внутренний рынок страны. Кроме того, грамотные действия и вложенные средства помогли экономике РФ восстановиться во время распространения коронавирусной инфекции, а также после пандемии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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