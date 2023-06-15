Решетников: экономика России адекватно себя ведет и работает

15 июня 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Российская экономика в настоящий момент хорошо работает, подчеркнул Максим Решетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Российская экономика на сегодня адекватно себя ведет и работает. С таким заявлением выступил министр экономического развития Максим Решетников. «Наша экономика вполне адекватно ведет себя и работает. <…> У нас восстановился внутренний рост», — подчеркнул Максим Решетников во время XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ). Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Решетников отметил, что восстановлению российской экономики помог акцент на внутренний рынок страны. Кроме того, грамотные действия и вложенные средства помогли экономике РФ восстановиться во время распространения коронавирусной инфекции, а также после пандемии.

Российская экономика на сегодня адекватно себя ведет и работает. С таким заявлением выступил министр экономического развития Максим Решетников. «Наша экономика вполне адекватно ведет себя и работает. <…> У нас восстановился внутренний рост», — подчеркнул Максим Решетников во время XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ). Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Решетников отметил, что восстановлению российской экономики помог акцент на внутренний рынок страны. Кроме того, грамотные действия и вложенные средства помогли экономике РФ восстановиться во время распространения коронавирусной инфекции, а также после пандемии.