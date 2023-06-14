14 июня 2023

Путин присвоил почетные звания курганским тренерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по боксу. Велес. Курган, медали, награда, бокс, турнир по боксу
Курганцы получили звания заслуженных работников физической культуры Фото:

Двум курганским тренерам Валерию Третьякову и Игорю Семенову присвоены звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщила в своем telegram-канале первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи.

«Президент России Владимир Пути подписал указ о присвоении почетного звания. В числе отмеченных главой государства профессионалов — преподаватель по легкой атлетике спортшколы олимпийского резерва №1 Валерий Третьяков и тренер-преподаватель по спортивной акробатике курганской ДЮСШ №1 Игорь Семенов», — написала Куташи. Третьяков работает уже 40 лет. Среди его воспитанников мастера спорта международного класса, призеры различных чемпионатов, неоднократные победители международных и всероссийских соревнований. Семенов воспитал 69 мастеров спорта и восемь мастеров международного уровня.

Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник транспорта» дежурному по железнодорожной станции Елене Мустакимовой из Курганской области. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Двум курганским тренерам Валерию Третьякову и Игорю Семенову присвоены звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщила в своем telegram-канале первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи. «Президент России Владимир Пути подписал указ о присвоении почетного звания. В числе отмеченных главой государства профессионалов — преподаватель по легкой атлетике спортшколы олимпийского резерва №1 Валерий Третьяков и тренер-преподаватель по спортивной акробатике курганской ДЮСШ №1 Игорь Семенов», — написала Куташи. Третьяков работает уже 40 лет. Среди его воспитанников мастера спорта международного класса, призеры различных чемпионатов, неоднократные победители международных и всероссийских соревнований. Семенов воспитал 69 мастеров спорта и восемь мастеров международного уровня. Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник транспорта» дежурному по железнодорожной станции Елене Мустакимовой из Курганской области. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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