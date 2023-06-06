Путин присвоил почетное звание курганской железнодорожнице

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, букет, цветы
Жительнице Курганской области присвоили звание «Заслуженный работник транспорта» Фото:

В Курганской области дежурному по железнодорожной станции Елене Мустакимовой присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта». Указ, который подписал президент России Владимир Путин, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ <…> дежурному по железнодорожной станции Мишкино филиала РЖД в Курганской области Елене Мустакимовой», — указано в тексте документа. Высокое звание курганская железнодорожница получила за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил почетные звания, а также наградил орденами и медалями большую группу атомщиков, металлургов и машиностроителей из Челябинской области. Согласно этому указу, награды получили также 17 свердловчан.

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В Курганской области дежурному по железнодорожной станции Елене Мустакимовой присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта». Указ, который подписал президент России Владимир Путин, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ <…> дежурному по железнодорожной станции Мишкино филиала РЖД в Курганской области Елене Мустакимовой», — указано в тексте документа. Высокое звание курганская железнодорожница получила за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил почетные звания, а также наградил орденами и медалями большую группу атомщиков, металлургов и машиностроителей из Челябинской области. Согласно этому указу, награды получили также 17 свердловчан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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