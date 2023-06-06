Путин присвоил почетное звание курганской железнодорожнице

Жительнице Курганской области присвоили звание «Заслуженный работник транспорта» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области дежурному по железнодорожной станции Елене Мустакимовой присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта». Указ, который подписал президент России Владимир Путин, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ <…> дежурному по железнодорожной станции Мишкино филиала РЖД в Курганской области Елене Мустакимовой», — указано в тексте документа. Высокое звание курганская железнодорожница получила за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил почетные звания, а также наградил орденами и медалями большую группу атомщиков, металлургов и машиностроителей из Челябинской области. Согласно этому указу, награды получили также 17 свердловчан.