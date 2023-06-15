Бывший гендиректор «Уралкалия» вернулся в компанию на статусный пост

Дмитрий Осипов, до 2020 года занимавший должность генерального директора ПАО «Уралкалий», вернулся в организацию и работает председателем совета директоров. На Петербургском международном экономическом форуме Осипов представляет интересы «Уралкалия» и подписал несколько соглашений с китайскими компаниями.
«Осипов, ушедший из компании в 2020 году, вернулся на пост председателя совета директоров ПАО «Уралкалий»», — пишет «Коммерсант-Прикамье со ссылкой на пресс-службу компании. До возвращения в «Уралкалий» Осипов два года АО «Корпорация ВСМПО-Ависма».
Как сообщили в пресс-службе компании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Осипов представлял интересы компании. Там он подписал несколько соглашений с китайскими компаниями.
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