Бывший гендиректор «Уралкалия» вернулся в компанию на статусный пост

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Дмитрий Осипов на МАКС-2021. Жуковский, осипов дмитрий
Дмитрий Осипов подписывает соглашения на ПМЭФ Фото:

Дмитрий Осипов, до 2020 года занимавший должность генерального директора ПАО «Уралкалий», вернулся в организацию и работает председателем совета директоров. На Петербургском международном экономическом форуме Осипов представляет интересы «Уралкалия» и подписал несколько соглашений с китайскими компаниями.

«Осипов, ушедший из компании в 2020 году, вернулся на пост председателя совета директоров ПАО «Уралкалий»», — пишет «Коммерсант-Прикамье со ссылкой на пресс-службу компании. До возвращения в «Уралкалий» Осипов два года АО «Корпорация ВСМПО-Ависма».

Как сообщили в пресс-службе компании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Осипов представлял интересы компании. Там он подписал несколько соглашений с китайскими компаниями.

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Дмитрий Осипов, до 2020 года занимавший должность генерального директора ПАО «Уралкалий», вернулся в организацию и работает председателем совета директоров. На Петербургском международном экономическом форуме Осипов представляет интересы «Уралкалия» и подписал несколько соглашений с китайскими компаниями. «Осипов, ушедший из компании в 2020 году, вернулся на пост председателя совета директоров ПАО «Уралкалий»», — пишет «Коммерсант-Прикамье со ссылкой на пресс-службу компании. До возвращения в «Уралкалий» Осипов два года АО «Корпорация ВСМПО-Ависма». Как сообщили в пресс-службе компании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Осипов представлял интересы компании. Там он подписал несколько соглашений с китайскими компаниями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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