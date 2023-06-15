Аналитик назвал самые эффективные способы сохранения сбережений

Аналитик Мильчакова призвала вкладывать деньги в золото и акции для их сохранности

16 июня 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Облигации — это один из наименее рискованных способов хранения денег, сказала Наталья Мильчакова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наиболее надежными для вложения средств активами с высокой доходностью являются золото и акции российских компаний. Об этом сообщила корреспонденту URA.RU ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. «Сбережения будут безопасными и эффективными, если заранее выбирать надежные активы, при этом позволяющие получить устраивающую вас доходность. Хороший пример — вложения в инвестиционное золото или в акции высоконадежных российских эмитентов, которые платят высокие дивиденды», — сказала Наталья Мильчакова. По ее словам, есть менее рискованный способ хранения средств. «Можно также рассмотреть варианты государственных облигаций ОФЗ, а также рублевых облигаций крупнейших компаний-экспортеров таких, как, например, ЛУКОЙЛ, „Газпром“ и „Роснефть“. Доход по облигациям значительно меньше, чем по акциям, но и риски потерять деньги намного меньше», — отметила аналитик. Также она предложила рассмотреть вариант паевых инвестиционных фондов или биржевых фондов. «Нужно заранее понимать, в какие активы инвестирует фонд. Если, например, в золото и серебро, или в корпоративные облигации высоконадежных компаний, то можно задуматься», — заключила собеседница агентства.

Наиболее надежными для вложения средств активами с высокой доходностью являются золото и акции российских компаний. Об этом сообщила корреспонденту URA.RU ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. «Сбережения будут безопасными и эффективными, если заранее выбирать надежные активы, при этом позволяющие получить устраивающую вас доходность. Хороший пример — вложения в инвестиционное золото или в акции высоконадежных российских эмитентов, которые платят высокие дивиденды», — сказала Наталья Мильчакова. По ее словам, есть менее рискованный способ хранения средств. «Можно также рассмотреть варианты государственных облигаций ОФЗ, а также рублевых облигаций крупнейших компаний-экспортеров таких, как, например, ЛУКОЙЛ, „Газпром“ и „Роснефть“. Доход по облигациям значительно меньше, чем по акциям, но и риски потерять деньги намного меньше», — отметила аналитик. Также она предложила рассмотреть вариант паевых инвестиционных фондов или биржевых фондов. «Нужно заранее понимать, в какие активы инвестирует фонд. Если, например, в золото и серебро, или в корпоративные облигации высоконадежных компаний, то можно задуматься», — заключила собеседница агентства.