В Кургане частично перекрыли оживленный проспект. Фото

15 июня 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

В Кургане частично перекрыли проспект Голикова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане частично перекрыли дорогу на проспекте Голикова. Об этом сообщает очевидец в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте». «На Голикова теперь так», — подписал автор поста перекрытый участок дороги на проспекте Голикова в Заозерном районе Кургана. На фото видно, как в районе ТРЦ «Стрекоза» дорога перекрыта бетонными блоками. По данным Курганской генерирующей компании (КГК), на данном участке дороги идет ремонт тепловых сетей. «Ремонтные бригады вскрыли и вырезали два участка трубопровода под проспектом Голикова. В общей сложности будет заменено 30 метров изношенной сети. Восстановление асфальтового покрытия запланировано на 19 июня», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана продлили сроки ремонта на закрытой для проезда дороге. По данным «Водного Союза», ремонтные работы на улице Радионова будут идти до 20 июня. В Заозерном районе Кургана частично перекрыли проспект Голикова Фото: группа «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте»

В Кургане частично перекрыли дорогу на проспекте Голикова. Об этом сообщает очевидец в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте». «На Голикова теперь так», — подписал автор поста перекрытый участок дороги на проспекте Голикова в Заозерном районе Кургана. На фото видно, как в районе ТРЦ «Стрекоза» дорога перекрыта бетонными блоками. По данным Курганской генерирующей компании (КГК), на данном участке дороги идет ремонт тепловых сетей. «Ремонтные бригады вскрыли и вырезали два участка трубопровода под проспектом Голикова. В общей сложности будет заменено 30 метров изношенной сети. Восстановление асфальтового покрытия запланировано на 19 июня», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана продлили сроки ремонта на закрытой для проезда дороге. По данным «Водного Союза», ремонтные работы на улице Радионова будут идти до 20 июня.