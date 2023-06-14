14 июня 2023

В Кургане частично перекрыли оживленный проспект. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
В Кургане частично перекрыли проспект Голикова Фото:

В Кургане частично перекрыли дорогу на проспекте Голикова. Об этом сообщает очевидец в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте».

«На Голикова теперь так», — подписал автор поста перекрытый участок дороги на проспекте Голикова в Заозерном районе Кургана. На фото видно, как в районе ТРЦ «Стрекоза» дорога перекрыта бетонными блоками.

По данным Курганской генерирующей компании (КГК), на данном участке дороги идет ремонт тепловых сетей. «Ремонтные бригады вскрыли и вырезали два участка трубопровода под проспектом Голикова. В общей сложности будет заменено 30 метров изношенной сети. Восстановление асфальтового покрытия запланировано на 19 июня», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана продлили сроки ремонта на закрытой для проезда дороге. По данным «Водного Союза», ремонтные работы на улице Радионова будут идти до 20 июня.

В Заозерном районе Кургана частично перекрыли проспект Голикова
В Заозерном районе Кургана частично перекрыли проспект Голикова
Фото:

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В Кургане частично перекрыли дорогу на проспекте Голикова. Об этом сообщает очевидец в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте». «На Голикова теперь так», — подписал автор поста перекрытый участок дороги на проспекте Голикова в Заозерном районе Кургана. На фото видно, как в районе ТРЦ «Стрекоза» дорога перекрыта бетонными блоками. По данным Курганской генерирующей компании (КГК), на данном участке дороги идет ремонт тепловых сетей. «Ремонтные бригады вскрыли и вырезали два участка трубопровода под проспектом Голикова. В общей сложности будет заменено 30 метров изношенной сети. Восстановление асфальтового покрытия запланировано на 19 июня», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана продлили сроки ремонта на закрытой для проезда дороге. По данным «Водного Союза», ремонтные работы на улице Радионова будут идти до 20 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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