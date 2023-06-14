В центре Кургана продлили сроки ремонта на закрытой для проезда улице

На улице Радионова в центральной части Кургане продлятся ремонтные работы. Ранее дорогу перекрывали на три дня для устранения коммунальной аварии. Информацию сообщили в «Водном союзе».
«В ходе капитального ремонта сетей на ул. Радионова, руководством „Водного Союза“ было принято решение <…> продлить частичное закрытие движения автотранспорта по ул. Радионова от перекрестка с ул. Зорге до жилого дома №62», — рассказали в организации. Работы продлятся до 20 июня.
Водителей просят планировать маршрут. Продление работ связано с необходимостью заменить часть ветхой трубы на новую полиэтиленовую деталь. Ранее ее планировали открыть 16 июня.
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