14 июня 2023

В центре Кургана продлили сроки ремонта на закрытой для проезда улице

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Разное. Город, кирпич, проезд закрыт, ремонт дороги, дорожный знак, дорожные работы
На улице в центре Кургана продлили сроки ремонта Фото:

На улице Радионова в центральной части Кургане продлятся ремонтные работы. Ранее дорогу перекрывали на три дня для устранения коммунальной аварии. Информацию сообщили в «Водном союзе».

«В ходе капитального ремонта сетей на ул. Радионова, руководством „Водного Союза“ было принято решение <…> продлить частичное закрытие движения автотранспорта по ул. Радионова от перекрестка с ул. Зорге до жилого дома №62», — рассказали в организации. Работы продлятся до 20 июня.

Водителей просят планировать маршрут. Продление работ связано с необходимостью заменить часть ветхой трубы на новую полиэтиленовую деталь. Ранее ее планировали открыть 16 июня.

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На улице Радионова в центральной части Кургане продлятся ремонтные работы. Ранее дорогу перекрывали на три дня для устранения коммунальной аварии. Информацию сообщили в «Водном союзе». «В ходе капитального ремонта сетей на ул. Радионова, руководством „Водного Союза“ было принято решение <…> продлить частичное закрытие движения автотранспорта по ул. Радионова от перекрестка с ул. Зорге до жилого дома №62», — рассказали в организации. Работы продлятся до 20 июня. Водителей просят планировать маршрут. Продление работ связано с необходимостью заменить часть ветхой трубы на новую полиэтиленовую деталь. Ранее ее планировали открыть 16 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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