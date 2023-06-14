В центре Кургана продлили сроки ремонта на закрытой для проезда улице

15 июня 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

На улице в центре Кургана продлили сроки ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На улице Радионова в центральной части Кургане продлятся ремонтные работы. Ранее дорогу перекрывали на три дня для устранения коммунальной аварии. Информацию сообщили в «Водном союзе». «В ходе капитального ремонта сетей на ул. Радионова, руководством „Водного Союза“ было принято решение <…> продлить частичное закрытие движения автотранспорта по ул. Радионова от перекрестка с ул. Зорге до жилого дома №62», — рассказали в организации. Работы продлятся до 20 июня. Водителей просят планировать маршрут. Продление работ связано с необходимостью заменить часть ветхой трубы на новую полиэтиленовую деталь. Ранее ее планировали открыть 16 июня.

На улице Радионова в центральной части Кургане продлятся ремонтные работы. Ранее дорогу перекрывали на три дня для устранения коммунальной аварии. Информацию сообщили в «Водном союзе». «В ходе капитального ремонта сетей на ул. Радионова, руководством „Водного Союза“ было принято решение <…> продлить частичное закрытие движения автотранспорта по ул. Радионова от перекрестка с ул. Зорге до жилого дома №62», — рассказали в организации. Работы продлятся до 20 июня. Водителей просят планировать маршрут. Продление работ связано с необходимостью заменить часть ветхой трубы на новую полиэтиленовую деталь. Ранее ее планировали открыть 16 июня.