Стали известны подробности смерти школьника в Нижегородской области

Мать скончавшегося в лагере школьника несколько дней не соглашалась на госпитализацию

15 июня 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Мама скончавшегося школьника два раза отказывалась от его госпитализации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стали известны подробности смерти 13-летнего школьника в детском лагере «Золотой колос» в Нижегородской области. По предварительным данным, школьник скончался от стрептококкового менингита. «Температура [у мальчика] поднялась до 39 градусов. Школьника планировали госпитализировать, однако мать отказалась от этого и просто забрала его из лагеря», — говорится в сообщении telegram-канала Shot . Мама доставила мальчика в Абрамовскую больницу в Арзамасе. По данным канала, врачи заявили, что ребенка нужно срочно госпитализировать в местную ЦРБ. Однако мама отказалась. Школьника удалось госпитализировать только в Сосновском районе. Его перевели в областную больницу. Сообщается, что врачи не смогли спасти жизнь мальчика. Было заведено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», в причинах разбирается следствие. Ранее стало известно, что в детском лагере в Нижегородской области «Золотой Колос» скончался школьник от неизвестной инфекции. У нескольких детей было ухудшено самочувствие в детском лагере «Лазурный». В учреждениях начались медицинские осмотры детей и работников лагерей. Были отобраны смывы с объектов внешней среды, передает «Национальная служба новостей». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что устанавливаются причины произошедшего. Количество заболевших детей пока не установлено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стали известны подробности смерти 13-летнего школьника в детском лагере «Золотой колос» в Нижегородской области. По предварительным данным, школьник скончался от стрептококкового менингита. «Температура [у мальчика] поднялась до 39 градусов. Школьника планировали госпитализировать, однако мать отказалась от этого и просто забрала его из лагеря», — говорится в сообщении telegram-канала Shot. Мама доставила мальчика в Абрамовскую больницу в Арзамасе. По данным канала, врачи заявили, что ребенка нужно срочно госпитализировать в местную ЦРБ. Однако мама отказалась. Школьника удалось госпитализировать только в Сосновском районе. Его перевели в областную больницу. Сообщается, что врачи не смогли спасти жизнь мальчика. Было заведено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», в причинах разбирается следствие. Ранее стало известно, что в детском лагере в Нижегородской области «Золотой Колос» скончался школьник от неизвестной инфекции. У нескольких детей было ухудшено самочувствие в детском лагере «Лазурный». В учреждениях начались медицинские осмотры детей и работников лагерей. Были отобраны смывы с объектов внешней среды, передает «Национальная служба новостей». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что устанавливаются причины произошедшего. Количество заболевших детей пока не установлено.