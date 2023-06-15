Стали известны подробности смерти школьника в Нижегородской области

Стали известны подробности смерти 13-летнего школьника в детском лагере «Золотой колос» в Нижегородской области. По предварительным данным, школьник скончался от стрептококкового менингита.
«Температура [у мальчика] поднялась до 39 градусов. Школьника планировали госпитализировать, однако мать отказалась от этого и просто забрала его из лагеря», — говорится в сообщении telegram-канала Shot. Мама доставила мальчика в Абрамовскую больницу в Арзамасе. По данным канала, врачи заявили, что ребенка нужно срочно госпитализировать в местную ЦРБ. Однако мама отказалась.
Школьника удалось госпитализировать только в Сосновском районе. Его перевели в областную больницу. Сообщается, что врачи не смогли спасти жизнь мальчика. Было заведено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», в причинах разбирается следствие.
Ранее стало известно, что в детском лагере в Нижегородской области «Золотой Колос» скончался школьник от неизвестной инфекции. У нескольких детей было ухудшено самочувствие в детском лагере «Лазурный». В учреждениях начались медицинские осмотры детей и работников лагерей. Были отобраны смывы с объектов внешней среды, передает «Национальная служба новостей». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что устанавливаются причины произошедшего. Количество заболевших детей пока не установлено.
Стали известны подробности смерти 13-летнего школьника в детском лагере «Золотой колос» в Нижегородской области. По предварительным данным, школьник скончался от стрептококкового менингита. «Температура [у мальчика] поднялась до 39 градусов. Школьника планировали госпитализировать, однако мать отказалась от этого и просто забрала его из лагеря», — говорится в сообщении telegram-канала Shot. Мама доставила мальчика в Абрамовскую больницу в Арзамасе. По данным канала, врачи заявили, что ребенка нужно срочно госпитализировать в местную ЦРБ. Однако мама отказалась. Школьника удалось госпитализировать только в Сосновском районе. Его перевели в областную больницу. Сообщается, что врачи не смогли спасти жизнь мальчика. Было заведено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», в причинах разбирается следствие. Ранее стало известно, что в детском лагере в Нижегородской области «Золотой Колос» скончался школьник от неизвестной инфекции. У нескольких детей было ухудшено самочувствие в детском лагере «Лазурный». В учреждениях начались медицинские осмотры детей и работников лагерей. Были отобраны смывы с объектов внешней среды, передает «Национальная служба новостей». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что устанавливаются причины произошедшего. Количество заболевших детей пока не установлено.