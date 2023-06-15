15 июня 2023

Под Тюменью поезд насмерть сбил мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие начала строительства трамвайной линии в Академическом. Екатеринбург, рельсы, шпалы
Пьяный мужчина переходил железные пути в неположенном месте Фото:

В Тюменской области недалеко от станции Заводоуковская грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в telegram-канале Центрального межрегионального управления на транспорте СК России. Пьяный житель переходил железные пути в неположенном месте.

«В Тюменской области выясняются обстоятельства железнодорожного травмирования. <…> По предварительным данным около 0:10 16 июня 2023 года на 2236 км вблизи железнодорожной станции Заводоуковская поездом смертельно травмирован мужчина 1965 года рождения, который переходил железные пути в неположенном месте, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что машинист не успел предотвратить происшествие. Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения ж/д транспорта, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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В Тюменской области недалеко от станции Заводоуковская грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в telegram-канале Центрального межрегионального управления на транспорте СК России. Пьяный житель переходил железные пути в неположенном месте. «В Тюменской области выясняются обстоятельства железнодорожного травмирования. <…> По предварительным данным около 0:10 16 июня 2023 года на 2236 км вблизи железнодорожной станции Заводоуковская поездом смертельно травмирован мужчина 1965 года рождения, который переходил железные пути в неположенном месте, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что машинист не успел предотвратить происшествие. Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения ж/д транспорта, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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