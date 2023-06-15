Под Тюменью поезд насмерть сбил мужчину

Пьяный мужчина переходил железные пути в неположенном месте Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюменской области недалеко от станции Заводоуковская грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в telegram-канале Центрального межрегионального управления на транспорте СК России. Пьяный житель переходил железные пути в неположенном месте.

«В Тюменской области выясняются обстоятельства железнодорожного травмирования. <…> По предварительным данным около 0:10 16 июня 2023 года на 2236 км вблизи железнодорожной станции Заводоуковская поездом смертельно травмирован мужчина 1965 года рождения, который переходил железные пути в неположенном месте, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что машинист не успел предотвратить происшествие. Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения ж/д транспорта, обстоятельства произошедшего устанавливаются.