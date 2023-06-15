Пермячка судилась с властями из-за обмана с землей

16 июня 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону жительницы Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермячка подала в суд на краевое имущественное казначейство из-за неправильного проведенного аукциона на право заключения аренды на земельный участок. Женщина заплатила задаток и по итогу аукциона, в котором была единственным участником, получила право аренды, однако на землю налагались определенные ограничения. На участке было разрешено строить только спортивные объекты, о чем пермячка не знала, сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми. «Признать недействительным аукцион, проводимый ГКУ Пермского края „Имущественное казначейство Пермского края“ на право заключения договора аренды земельного участка, разрешенное использование — для размещения зданий и сооружений для занятия спортом», — говорится в решении. Суд обязал учреждение вернуть пермячке сумму задатка. Ответчик не признал иск, по его мнению, пермячка ознакомилась с достоверной информацией о предмете аукциона и ограничениях. Однако, как суд установил, что содержащаяся в ЕГРН смежная граница у участка на аукционе и соседнего участка не соответствует действительности, а пермячка не было должным образом извещена об ограничениях. Суд пришел к выводу, что казначейство Пермского края не предоставило полную информацию истцу.

Пермячка подала в суд на краевое имущественное казначейство из-за неправильного проведенного аукциона на право заключения аренды на земельный участок. Женщина заплатила задаток и по итогу аукциона, в котором была единственным участником, получила право аренды, однако на землю налагались определенные ограничения. На участке было разрешено строить только спортивные объекты, о чем пермячка не знала, сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми. «Признать недействительным аукцион, проводимый ГКУ Пермского края „Имущественное казначейство Пермского края“ на право заключения договора аренды земельного участка, разрешенное использование — для размещения зданий и сооружений для занятия спортом», — говорится в решении. Суд обязал учреждение вернуть пермячке сумму задатка. Ответчик не признал иск, по его мнению, пермячка ознакомилась с достоверной информацией о предмете аукциона и ограничениях. Однако, как суд установил, что содержащаяся в ЕГРН смежная граница у участка на аукционе и соседнего участка не соответствует действительности, а пермячка не было должным образом извещена об ограничениях. Суд пришел к выводу, что казначейство Пермского края не предоставило полную информацию истцу.