Кремль: Путин поддерживает любые способы завершения конфликта на Украине

16 июня 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поддерживает все способы для разрешения украинского конфликта, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин поддерживает любые идеи завершения конфликта на Украине. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Любые возможные идеи по завершению этого конфликта поддерживаются Путиным», — заявил Песков. Он добавил, что украинская проблема возникла не за один год, а за десятилетия. Она связана с гарантиями безопасности России в будущем, а также с существованием «антирусского центра» у российских границ, который получает поддержку из-за рубежа. Кроме того, проблема связана с продвижением НАТО к границам РФ, заключил Песков. Ранее Владимир Путин высказал мнение, что для достижения мирного решения конфликта на Украине западным странам достаточно прекратить поставки вооружения ВСУ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о том, что военный конфликт на Украине скоро закончится, передает «Национальная служба новостей».

Президент России Владимир Путин поддерживает любые идеи завершения конфликта на Украине. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Любые возможные идеи по завершению этого конфликта поддерживаются Путиным», — заявил Песков. Он добавил, что украинская проблема возникла не за один год, а за десятилетия. Она связана с гарантиями безопасности России в будущем, а также с существованием «антирусского центра» у российских границ, который получает поддержку из-за рубежа. Кроме того, проблема связана с продвижением НАТО к границам РФ, заключил Песков. Ранее Владимир Путин высказал мнение, что для достижения мирного решения конфликта на Украине западным странам достаточно прекратить поставки вооружения ВСУ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о том, что военный конфликт на Украине скоро закончится, передает «Национальная служба новостей».