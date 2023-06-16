Кремль: Путин поддерживает любые способы завершения конфликта на Украине

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин поддерживает все способы для разрешения украинского конфликта, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин поддерживает любые идеи завершения конфликта на Украине. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Любые возможные идеи по завершению этого конфликта поддерживаются Путиным», — заявил Песков. Он добавил, что украинская проблема возникла не за один год, а за десятилетия. Она связана с гарантиями безопасности России в будущем, а также с существованием «антирусского центра» у российских границ, который получает поддержку из-за рубежа. Кроме того, проблема связана с продвижением НАТО к границам РФ, заключил Песков.

Ранее Владимир Путин высказал мнение, что для достижения мирного решения конфликта на Украине западным странам достаточно прекратить поставки вооружения ВСУ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о том, что военный конфликт на Украине скоро закончится, передает «Национальная служба новостей».

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Президент России Владимир Путин поддерживает любые идеи завершения конфликта на Украине. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Любые возможные идеи по завершению этого конфликта поддерживаются Путиным», — заявил Песков. Он добавил, что украинская проблема возникла не за один год, а за десятилетия. Она связана с гарантиями безопасности России в будущем, а также с существованием «антирусского центра» у российских границ, который получает поддержку из-за рубежа. Кроме того, проблема связана с продвижением НАТО к границам РФ, заключил Песков. Ранее Владимир Путин высказал мнение, что для достижения мирного решения конфликта на Украине западным странам достаточно прекратить поставки вооружения ВСУ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о том, что военный конфликт на Украине скоро закончится, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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