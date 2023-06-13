Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине

Путин: украинский конфликт завершится после прекращения поставок оружия Западом Украине
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Прекращение Западом поставок оружия Киеву закончит конфликт на Украине, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для завершения конфликта на Украине мирным путем западным странам достаточно прекратить поставки вооружения ВСУ. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Если запад захочет завершить конфликт на Украине переговорами, им достаточно прекратить поставки вооружения на Украину», — заявил Путин на встрече. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Российский лидер подчеркнул, что такое решение будет существенным из-за того, что Украина не производит оружие собственными силами. Россия готова к переговорам, но западные страны продолжают настаивать на поражении российской армии и успехах Украины в контрнаступательной операции, заключил Владимир Путин.

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Для завершения конфликта на Украине мирным путем западным странам достаточно прекратить поставки вооружения ВСУ. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. «Если запад захочет завершить конфликт на Украине переговорами, им достаточно прекратить поставки вооружения на Украину», — заявил Путин на встрече. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Российский лидер подчеркнул, что такое решение будет существенным из-за того, что Украина не производит оружие собственными силами. Россия готова к переговорам, но западные страны продолжают настаивать на поражении российской армии и успехах Украины в контрнаступательной операции, заключил Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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