Жителей ЯНАО обяжут чипировать и регистрировать домашних животных

Внедряться новые требования будут в течение года — до первого сентября 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей ЯНАО с 1 сентября обяжут чипировать и регистрировать домашних кошек и собак. Как уточнили в правительстве региона, в государственных ветклиниках регистрация питомцев будет бесплатная.

«Новые требования будут введены с первого сентября текущего года. Зарегистрировать своего домашнего питомца (собак и кошек) будет необходимо в течение двух недель после ввоза или приобретения. Регистрировать новорожденных котят и щенков необходимо через три месяца после рождения. При регистрации животному введут подкожно микрочип, который будет содержать информацию о самом животном и о его владельце. Данные вносятся в информационную базу», — говорится в сообщении.

Жители населенных пунктов, где нет ветеринарных клиник, смогут чипировать животных во время ежегодных выездных мероприятий по вакцинации. Новые требования будут внедрять до первого сентября следующего года. В этот период никого наказывать не будут. Теперь также запрещается держать животных в подъездах, на чердаках, квартирах и домах, где никто не живет. Ужесточились и нормы выгула собак. Гулять разрешается на специальных площадках. За самовыгул будут выносить предупреждения, после назначать штрафы.