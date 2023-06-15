Бизнесмены-итальянцы в Челябинске поспорили из-за прав на пиццу

Челябинский суд займется исками бизнесменов-итальянцев о правах на пиццу Фото: Размик Закарян © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит споры Подди Луиджи и Дзамбито Гаэтано из-за товарных знаков «Подди-пицца» и «Пицца Лепен». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иски оставлены без движения.

«Исковое заявление индивидуального предпринимателя Подди Луиджи оставить без движения. Предложить истцу исправить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения», — отметил суд в своем определении.

Инициатору споров потребуется устранить ряд технических деталей. Суд запросил доказательства использования товарных знаков, скриншоты и другие документы.

Истец потребовал обязать ответчика прекратить использование товарных знаков. Бизнесмен пояснил, что он намерен добиться запрета на изготовление и продажу продукции. Луиджи подал два иска. Во втором он потребовал прекратить нарушение исключительных прав истца на дизайн внешнего вида пиццы и меню пиццы, разработанный в 2016 году. Финансовые требования по искам не заявлены.