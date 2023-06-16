Свердловский депутат Госдумы заступился за «Ельцин Центр», который хотят сделать иноагентом

Максим Иванов предложил решать вопросы, связанные с «Ельцин Центром» в правовом поле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов сравнил попытки закрыть «Ельцин Центр» с борьбой киевского режима против советских памятников. Своим мнением на новость о том, что Минюст РФ проверит «Ельцин Центр» на предмет деятельности иноагента, Иванов поделился в своем telegram-канале.

«Друзья, коллеги, граждане. Да отстаньте вы от этого Центра. Если у кого-то с тонкой душевной организацией есть претензии к содержанию мероприятий и экспозиции, посвященной первому президенту России, то инициируйте творческую дискуссию и там разбирайтесь. Но сейчас эти конъюнктурные попытки закрыть ЕЦ, по сути, мало чем отличаются от первобытной борьбы против советских памятников, которую „героически“ ведет бандитский киевский режим и разномастные политические карлики из Прибалтики. Честное слово, эту бы „запретительную энергию“ да в помощь нашим парням на СВО! Пользы для родины было бы несоизмеримо больше», — написал Иванов.

По словам депутата Госдумы РФ, все вопросы к культурному центру должны решаться в правовом поле. «У меня, как у гражданина России, много вопросов к политике Бориса Николаевича (царствие ему небесное). И к 90-м много вопросов. Вместе с тем. Если у компетентных органов есть претензии по бухгалтерии, пусть они решаются в установленном законом порядке. Если своими действиями ЕЦ будет дискредитировать СВО и наших военных, то здесь тоже есть статья УК. Пусть все решается в судебном порядке», — отметил он в своем сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заступился за «Ельцин Центр». По его словам, ЕЦ не заслуживает статус иноагента.