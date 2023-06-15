Минюст России проверяет, можно ли признать Ельцин Центр иноагентом

15 июня 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Признать Ельцин Центр иноагентом ранее требовали российские политики и звезды Фото: Александр Мамаев © URA.RU Министерство юстиции России начало проверку Ельцин Центра (Екатеринбург) на предмет деятельности иноагента. Об этом рассказал замминистра Олег Свириденко, отвечая на обращение депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских. На заседании профильной комиссии ГД Альшевских спросил Свириденко, может ли его ведомство провести комплексную проверку Ельцин Центра, чтобы «раз и навсегда прекратить все споры», является ли музей иноагентом. В ответ замминистра раскрыл, что такая проверка уже ведется. «Мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет. Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже на лицо, то, вероятнее, всего, наверное, да… Мы ничего не прячем», — приводит РИА «Новости» слова Свириденко. Требования признать Ельцин Центр иноагентом неоднократно озвучивали российские политики и звезды шоу-бизнеса. Летом 2022 года вопрос поднимал режиссер Никита Михалков. Реагируя на его слова, в Кремле указывали, что присвоить екатеринбургскому музею такой статус может только Минюст РФ. В самом ведомстве осенью 2022-го утверждали, что таких полномочий у министерства нет — из-за особого статуса Ельцин Центра.

Министерство юстиции России начало проверку Ельцин Центра (Екатеринбург) на предмет деятельности иноагента. Об этом рассказал замминистра Олег Свириденко, отвечая на обращение депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских. На заседании профильной комиссии ГД Альшевских спросил Свириденко, может ли его ведомство провести комплексную проверку Ельцин Центра, чтобы «раз и навсегда прекратить все споры», является ли музей иноагентом. В ответ замминистра раскрыл, что такая проверка уже ведется. «Мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет. Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже на лицо, то, вероятнее, всего, наверное, да… Мы ничего не прячем», — приводит РИА «Новости» слова Свириденко. Требования признать Ельцин Центр иноагентом неоднократно озвучивали российские политики и звезды шоу-бизнеса. Летом 2022 года вопрос поднимал режиссер Никита Михалков. Реагируя на его слова, в Кремле указывали, что присвоить екатеринбургскому музею такой статус может только Минюст РФ. В самом ведомстве осенью 2022-го утверждали, что таких полномочий у министерства нет — из-за особого статуса Ельцин Центра.