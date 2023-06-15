Мэр Екатеринбурга вступился за «Ельцин Центр», которому грозит статус иноагента. Видео

16 июня 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов входит в попечительский совет «Ельцин Центра» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что не считает, что «Ельцин Центр» заслуживает статуса иноагента. В разговоре с URA.RU он, входящий в попечительский совет учреждения, рассказал, что осматривал экспозицию до и после открытия ЕЦ. «Знаете, двоякое, конечно, чувство возникает. К хорошему (то есть к хорошей жизни — прим. ред.) привыкаешь быстро. Но из истории не вычеркнуть таких вот негативных моментов. <…> Когда заходишь и видишь скучающего продавца и банки с морской капустой, вспоминаешь, что это было и сегодня не так. То есть это этап жизни современной России, который можно посмотреть. Я считаю, что это интересно и познавательно, позволяет уроки извлекать. Поэтому я не поддерживаю эти призывы о закрытии или признании [„Ельцин Центра“] иноагентом… Ну какой иноагент? Там близко ничего такого не происходит, на мой взгляд», — сказал Орлов. Также он поделился, что «две-три недели назад» общался с исполнительным директором «Ельцин Центра» Александром Дроздовым. И в тот момент учреждение проверяла свердловская прокуратура — по запросу депутата Госдумы, Народного артиста РФ Николая Бурляева. Но нарушений в ходе той проверки выявлено не было. Новость по теме «Ельцин Центр» проверила свердловская прокуратура «Я считаю, что это достойный объект, который должен находиться в Екатеринбурге, который должны посещать жители и гости [города]», — добавил мэр. В 2022 году схожую позицию высказывал губернатор Евгений Куйвашев. Он тоже входит в попечительский совет ЕЦ. О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра накануне заявил замминистра Олег Свириденко. С запросом в этот раз выступил свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ранее требования признать музей иноагентом озвучивали российские политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков. В администрации ЕЦ, комментируя начавшуюся проверку, заявили, что относятся к ней спокойно: оснований для признания иноагентом в центре не видят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что не считает, что «Ельцин Центр» заслуживает статуса иноагента. В разговоре с URA.RU он, входящий в попечительский совет учреждения, рассказал, что осматривал экспозицию до и после открытия ЕЦ. «Знаете, двоякое, конечно, чувство возникает. К хорошему (то есть к хорошей жизни — прим. ред.) привыкаешь быстро. Но из истории не вычеркнуть таких вот негативных моментов. <…> Когда заходишь и видишь скучающего продавца и банки с морской капустой, вспоминаешь, что это было и сегодня не так. То есть это этап жизни современной России, который можно посмотреть. Я считаю, что это интересно и познавательно, позволяет уроки извлекать. Поэтому я не поддерживаю эти призывы о закрытии или признании [„Ельцин Центра“] иноагентом… Ну какой иноагент? Там близко ничего такого не происходит, на мой взгляд», — сказал Орлов. Также он поделился, что «две-три недели назад» общался с исполнительным директором «Ельцин Центра» Александром Дроздовым. И в тот момент учреждение проверяла свердловская прокуратура — по запросу депутата Госдумы, Народного артиста РФ Николая Бурляева. Но нарушений в ходе той проверки выявлено не было. «Я считаю, что это достойный объект, который должен находиться в Екатеринбурге, который должны посещать жители и гости [города]», — добавил мэр. В 2022 году схожую позицию высказывал губернатор Евгений Куйвашев. Он тоже входит в попечительский совет ЕЦ. О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра накануне заявил замминистра Олег Свириденко. С запросом в этот раз выступил свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ранее требования признать музей иноагентом озвучивали российские политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков. В администрации ЕЦ, комментируя начавшуюся проверку, заявили, что относятся к ней спокойно: оснований для признания иноагентом в центре не видят.