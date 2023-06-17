Работодатели призвали ввести сон-час для сотрудников

17 июня 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

82% руководителей считают, что сон на работе повышает эффективность сотрудников, сообщает TexTerra Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские работодатели (82%) считают, что перерыв на сон сотрудников во время работы является важной составляющей повышения эффективности труда. Такие данные на основе проведенного в мае — июне исследования среди 540 компаний РФ предоставило URA.RU диджитал агентство TexTerra. «82% работодателей считает, что сон на работе повышает эффективность сотрудников. Полученные проценты являются суммой ответов, в числе которых „точно поддерживаю“, „скорее поддерживаю, чем против“ и „не против“. Большинство участников опроса, поддержавших сон на работе, относятся к сфере IТ», — сообщает агентство TexTerra. По словам HR-директора TexTerra Ольги Безматерных, сон на работе скоро станет нормой для российских компаний. «Многие работодатели возвращаются к обычному режиму работы до пандемии и ищут варианты, как „одомашнить“ офисы. Это один из способов замотивировать сотрудника вернуться в него, когда он уже привык к определенному уровню комфорта и свободы. Работая дома, рядом с диваном, у него есть возможность вздремнуть и восстановить силы. Гибкость и свобода в организации своего рабочего дня стали ультраценными для многих профессионалов. В то же время, азиатская культура интенсивно проникает в Россию, и скоро сон на работе станет для нас нормой», — объяснила она. Сертифицированный коуч PCC ICF Ольга Пантелеева отметила, что для российских работодателей становится нормой устанавливать в офисах специальные зоны для сна сотрудников. «В последние месяцы работодатели активно устанавливают в своих офисах капсулы сна. На это есть несколько причин. Во-первых, экономическая выгода — 30 минут сна повышают производительность сотрудника на 2.3%. Во-вторых, сон на рабочем месте снимает стресс, улучшает концентрацию внимание и повышает качество работы. В-третьих, работодатели хотят, чтобы сотрудники были максимально погружены в корпоративную среду. Если она инновационная и способствует прорывным идеям, то компаниям выгодно задерживать специалистов в ней как можно дольше, чтобы стимулировать их творческий потенциал и создавать условия для его максимальной реализации», — заявила она. По словам ведущего юриста ITdoc Николая Курылева, работодатели могут юридически зафиксировать время для сна сотрудников. «Возможность перерыва для сна трудовым законодательством не предусмотрена. Но работник вправе потратить на него свои обеденные перерывы, предусмотренные трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Это время является нерабочим, поэтому работодателем не контролируется и не оплачивается. Если руководитель лояльный, то локальными актами организации им могут быть установлены перерывы для сна также в течение рабочего времени, которые будут к тому же оплачиваться», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские работодатели (82%) считают, что перерыв на сон сотрудников во время работы является важной составляющей повышения эффективности труда. Такие данные на основе проведенного в мае — июне исследования среди 540 компаний РФ предоставило URA.RU диджитал агентство TexTerra. «82% работодателей считает, что сон на работе повышает эффективность сотрудников. Полученные проценты являются суммой ответов, в числе которых „точно поддерживаю“, „скорее поддерживаю, чем против“ и „не против“. Большинство участников опроса, поддержавших сон на работе, относятся к сфере IТ», — сообщает агентство TexTerra. По словам HR-директора TexTerra Ольги Безматерных, сон на работе скоро станет нормой для российских компаний. «Многие работодатели возвращаются к обычному режиму работы до пандемии и ищут варианты, как „одомашнить“ офисы. Это один из способов замотивировать сотрудника вернуться в него, когда он уже привык к определенному уровню комфорта и свободы. Работая дома, рядом с диваном, у него есть возможность вздремнуть и восстановить силы. Гибкость и свобода в организации своего рабочего дня стали ультраценными для многих профессионалов. В то же время, азиатская культура интенсивно проникает в Россию, и скоро сон на работе станет для нас нормой», — объяснила она. Сертифицированный коуч PCC ICF Ольга Пантелеева отметила, что для российских работодателей становится нормой устанавливать в офисах специальные зоны для сна сотрудников. «В последние месяцы работодатели активно устанавливают в своих офисах капсулы сна. На это есть несколько причин. Во-первых, экономическая выгода — 30 минут сна повышают производительность сотрудника на 2.3%. Во-вторых, сон на рабочем месте снимает стресс, улучшает концентрацию внимание и повышает качество работы. В-третьих, работодатели хотят, чтобы сотрудники были максимально погружены в корпоративную среду. Если она инновационная и способствует прорывным идеям, то компаниям выгодно задерживать специалистов в ней как можно дольше, чтобы стимулировать их творческий потенциал и создавать условия для его максимальной реализации», — заявила она. По словам ведущего юриста ITdoc Николая Курылева, работодатели могут юридически зафиксировать время для сна сотрудников. «Возможность перерыва для сна трудовым законодательством не предусмотрена. Но работник вправе потратить на него свои обеденные перерывы, предусмотренные трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Это время является нерабочим, поэтому работодателем не контролируется и не оплачивается. Если руководитель лояльный, то локальными актами организации им могут быть установлены перерывы для сна также в течение рабочего времени, которые будут к тому же оплачиваться», — добавил он.