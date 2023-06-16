SHOT: в Москве поймали бывшего сотрудника Роспотребнадзора на наркоторговле

16 июня 2023 в 21:29 Размер текста - 17 +

Экс сотрудник Роспотребнадзора был задержан полицией из-за наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве задержали бывшего сотрудника Роспотребнадзора за то, что он делал закладки с наркотиками. Об этом написали в telegram-канале SHOT. «По нашим данным, 42-летний Арсений А. через Интернет торговал наркотиками, а заказы передавал клиентам классическим способом — делая закладки. Его выследили полицейские и задержали с пакетиком мефедрона», — указали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас задержанный объясняет полиции причину такого заработка. Также правоохранительными органами проводится проверка. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее СМИ писали, что в Москве была задержана женщина, которая оказалась экс-кандидатом в депутаты. Ее задержали, когда она закапывала в землю пакет с наркотиками, напоминает Life .

В Москве задержали бывшего сотрудника Роспотребнадзора за то, что он делал закладки с наркотиками. Об этом написали в telegram-канале SHOT. «По нашим данным, 42-летний Арсений А. через Интернет торговал наркотиками, а заказы передавал клиентам классическим способом — делая закладки. Его выследили полицейские и задержали с пакетиком мефедрона», — указали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас задержанный объясняет полиции причину такого заработка. Также правоохранительными органами проводится проверка. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее СМИ писали, что в Москве была задержана женщина, которая оказалась экс-кандидатом в депутаты. Ее задержали, когда она закапывала в землю пакет с наркотиками, напоминает Life.