SHOT: в Москве поймали бывшего сотрудника Роспотребнадзора на наркоторговле

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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский
Экс сотрудник Роспотребнадзора был задержан полицией из-за наркотиков Фото:

В Москве задержали бывшего сотрудника Роспотребнадзора за то, что он делал закладки с наркотиками. Об этом написали в telegram-канале SHOT.

«По нашим данным, 42-летний Арсений А. через Интернет торговал наркотиками, а заказы передавал клиентам классическим способом — делая закладки. Его выследили полицейские и задержали с пакетиком мефедрона», — указали в telegram-канале.

Уточняется, что сейчас задержанный объясняет полиции причину такого заработка. Также правоохранительными органами проводится проверка.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее СМИ писали, что в Москве была задержана женщина, которая оказалась экс-кандидатом в депутаты. Ее задержали, когда она закапывала в землю пакет с наркотиками, напоминает Life.

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В Москве задержали бывшего сотрудника Роспотребнадзора за то, что он делал закладки с наркотиками. Об этом написали в telegram-канале SHOT. «По нашим данным, 42-летний Арсений А. через Интернет торговал наркотиками, а заказы передавал клиентам классическим способом — делая закладки. Его выследили полицейские и задержали с пакетиком мефедрона», — указали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас задержанный объясняет полиции причину такого заработка. Также правоохранительными органами проводится проверка. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее СМИ писали, что в Москве была задержана женщина, которая оказалась экс-кандидатом в депутаты. Ее задержали, когда она закапывала в землю пакет с наркотиками, напоминает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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