15 июня 2023

Путин отметил прогресс ЯНАО в рейтинге инвестклимата

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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин назвал ЯНАО одним из лидеров по росту инвестиционного климата Фото:
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Ямало-Ненецкий автономный округ стал одним из лидеров по прогрессу в национальном рейтинге инвестклимата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на ПМЭФ.

«Сегодня хотел бы по традиции отметить субъекты Федерации, которые добились наибольшего прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата. С удовольствием назову лучшую динамику, [ее] показали Чеченская Республика, Ростовская, Саратовская, Костромская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край», — цитируют слова Путина ТАСС.

Президент добавил, что в целом в рейтинге поднались на ступеньку и более 60 регионов. Он пожелал коллегам дальнейших успехов.

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Ямало-Ненецкий автономный округ стал одним из лидеров по прогрессу в национальном рейтинге инвестклимата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на ПМЭФ. «Сегодня хотел бы по традиции отметить субъекты Федерации, которые добились наибольшего прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата. С удовольствием назову лучшую динамику, [ее] показали Чеченская Республика, Ростовская, Саратовская, Костромская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край», — цитируют слова Путина ТАСС. Президент добавил, что в целом в рейтинге поднались на ступеньку и более 60 регионов. Он пожелал коллегам дальнейших успехов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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