Путин отметил прогресс ЯНАО в рейтинге инвестклимата

16 июня 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал ЯНАО одним из лидеров по росту инвестиционного климата Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Ямало-Ненецкий автономный округ стал одним из лидеров по прогрессу в национальном рейтинге инвестклимата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на ПМЭФ. «Сегодня хотел бы по традиции отметить субъекты Федерации, которые добились наибольшего прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата. С удовольствием назову лучшую динамику, [ее] показали Чеченская Республика, Ростовская, Саратовская, Костромская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край», — цитируют слова Путина ТАСС. Президент добавил, что в целом в рейтинге поднались на ступеньку и более 60 регионов. Он пожелал коллегам дальнейших успехов.

Ямало-Ненецкий автономный округ стал одним из лидеров по прогрессу в национальном рейтинге инвестклимата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на ПМЭФ. «Сегодня хотел бы по традиции отметить субъекты Федерации, которые добились наибольшего прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата. С удовольствием назову лучшую динамику, [ее] показали Чеченская Республика, Ростовская, Саратовская, Костромская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край», — цитируют слова Путина ТАСС. Президент добавил, что в целом в рейтинге поднались на ступеньку и более 60 регионов. Он пожелал коллегам дальнейших успехов.