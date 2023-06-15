Путин отметил прогресс ЯНАО в рейтинге инвестклимата

Ямало-Ненецкий автономный округ стал одним из лидеров по прогрессу в национальном рейтинге инвестклимата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на ПМЭФ.
«Сегодня хотел бы по традиции отметить субъекты Федерации, которые добились наибольшего прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата. С удовольствием назову лучшую динамику, [ее] показали Чеченская Республика, Ростовская, Саратовская, Костромская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край», — цитируют слова Путина ТАСС.
Президент добавил, что в целом в рейтинге поднались на ступеньку и более 60 регионов. Он пожелал коллегам дальнейших успехов.
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