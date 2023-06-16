Глава «АвтоВАЗА» раскрыл стоимость Lada Aura

В нынешних ценах автомобиль будет стоить около 2,5 млн рублей, сообщил Соколов
Автомобиль Lada Aura, который был ранее представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), будет стоить приблизительно 2,5 млн рублей. Об этом заявил глава «АвтоВАЗА» Максим Соколов.
«Конечно, это прототип, и еще очень рано говорить о цене. Ну, в районе 2,5 млн рублей в сегодняшних ценах», — рассказал Соколов, его слова цитирует ТАСС.
Ранее главе Сбербанка Герману Грефу не удалось с первого раза завести Lada Aura, поскольку у автомобиля сработала система защиты. После приведения коробки передач в режим «Паркинг» машину завести удалось.
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