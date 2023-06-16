Главе Сбербанка Герману Грефу не удалось завести автомобиль Lada Aura, представленную на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В пресс-службе «Автоваза» заявили, что у машины сработала система защиты.
«Автомобиль не смог завестись у главы Сбербанка по причине того, что машина после поездки была заглушена, при этом передача была включена», — передает ТАСС заявление пресс-службы. Уточняется, что после того, как коробку передач перевели в режим «Паркинг», автомобиль успешно завелся.
XXVI Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня в Санкт-Петербурге. На мероприятие приехали представители 130 стран. В том числе интерес к форуму вырос среди партнеров из Китая, Индии, Вьетнама, передает телеканал 360.
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