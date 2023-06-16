Глава Сбера Греф не смог завести новую Lada Aura во время тест-драйва. Видео

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Пресс-конференция в ТАСС "Образовательные проекты Сбербанка", с участием Германа Грефа. Москва, греф герман
Герман Греф не смог завести автомобиль из-за системы защиты Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Главе Сбербанка Герману Грефу не удалось завести автомобиль Lada Aura, представленную на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В пресс-службе «Автоваза» заявили, что у машины сработала система защиты.

«Автомобиль не смог завестись у главы Сбербанка по причине того, что машина после поездки была заглушена, при этом передача была включена», — передает ТАСС заявление пресс-службы. Уточняется, что после того, как коробку передач перевели в режим «Паркинг», автомобиль успешно завелся.

XXVI Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня в Санкт-Петербурге. На мероприятие приехали представители 130 стран. В том числе интерес к форуму вырос среди партнеров из Китая, Индии, Вьетнама, передает телеканал 360.

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Главе Сбербанка Герману Грефу не удалось завести автомобиль Lada Aura, представленную на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В пресс-службе «Автоваза» заявили, что у машины сработала система защиты. «Автомобиль не смог завестись у главы Сбербанка по причине того, что машина после поездки была заглушена, при этом передача была включена», — передает ТАСС заявление пресс-службы. Уточняется, что после того, как коробку передач перевели в режим «Паркинг», автомобиль успешно завелся. XXVI Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня в Санкт-Петербурге. На мероприятие приехали представители 130 стран. В том числе интерес к форуму вырос среди партнеров из Китая, Индии, Вьетнама, передает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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