Министр просвещения сделал заявление об изменениях в ЕГЭ 2024 года

Министр просвещения Кравцов заявил, что изменения в ЕГЭ 2024 года не планируются

Для школьников при сдаче ЕГЭ важна стабильность, заявил Сергей Кравцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Никакие серьезные изменения в содержании ЕГЭ в 2024 году не планируются. С таким заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Каких-то серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ [в 2024 году] не будет», — рассказал Кравцов. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что сейчас для школьников важна стабильность. Учащиеся понимают правила сдачи ЕГЭ и его содержание заранее. По словам Кравцова, если в экзамен будут вноситься какие-то изменения, их объявят до 1 сентября.

Ранее депутат Государственной Думы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отменить ЕГЭ, передает «Ридус». По его словам, такой тип экзамена лишает детей «полета мысли».