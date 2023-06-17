Глава «Роснефти» Сечин: эпоха самых низких за 5 тысяч лет процентных ставок закончилась

17 июня 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Мировая инфляция стала результатом самых низких процентных ставок за пять тысяч лет, считает Игорь Сечин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Эпоха самых низких за пять тысяч лет процентных ставок закончилась. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, Федеральная резервная система (ФРС) будет повышать ставки ради сдерживания инфляции. «Эпоха низких процентных ставок закончилась. ФРС приступила к их стремительному повышению, чтобы сдержать инфляцию», — сказал Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что инфляция стала результатом «раздувания пузыря ликвидности» за последнее десятилетие, а также самых низких процентных ставок за пять тысяч лет развития цивилизации. По мнению главы «Роснефти», 2022 год стал худшим в истории по доходности мировых государственных облигаций, выпущенных с 1865 года. Серьезность проблемы также подтверждает высказывание главы ФРС Джерома Пауэлла о намерении подавлять инфляцию и повышать ставки в течение нескольких лет любыми способами, отметил Сечин.

Эпоха самых низких за пять тысяч лет процентных ставок закончилась. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, Федеральная резервная система (ФРС) будет повышать ставки ради сдерживания инфляции. «Эпоха низких процентных ставок закончилась. ФРС приступила к их стремительному повышению, чтобы сдержать инфляцию», — сказал Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что инфляция стала результатом «раздувания пузыря ликвидности» за последнее десятилетие, а также самых низких процентных ставок за пять тысяч лет развития цивилизации. По мнению главы «Роснефти», 2022 год стал худшим в истории по доходности мировых государственных облигаций, выпущенных с 1865 года. Серьезность проблемы также подтверждает высказывание главы ФРС Джерома Пауэлла о намерении подавлять инфляцию и повышать ставки в течение нескольких лет любыми способами, отметил Сечин.