Минцифры и Минпромторг РФ намерены ограничить ввоз смартфонов Samsung

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Сочи-2014. Зимняя олимпиада. 20.02.2014, samsung, павильон самсунг
Ввоз Samsung в РФ могут запретить из-за наличия китайских аналогов, сказал Максут Шадаев Фото:
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

В Минцифры и Минепромторге России обсуждают запрет на ввоз тяжелого компьютерного оборудования, а также смартфонов Samsung и LG по параллельному импорту. Причиной тому стало наличие китайских аналогов, сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

«Мы с Минпромторгом сейчас обсуждаем запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования <…> из недружественных стран <…>. А также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают», — сказал Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит РИА Новости.

Глава ведомства также подчеркнул, что запрет на ввоз смартфонов iPhone не обсуждается. Также, по его словам, Минпромторг и Минцифры подняли вопрос о прекращении поставок компьютерного оборудования, у которого в России есть конкурентные аналоги.

Ранее сообщалось, что России удалось избежать запрета на ввоз в страну продукции Samsung. Российская сторона аннулировала патент на изобретение «Система электронных платежей», которое принадлежало швейцарской компании Sqwin SA. Именно из-за этого патента Samsung запрещала продавать свои устройства на территории РФ.

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В Минцифры и Минепромторге России обсуждают запрет на ввоз тяжелого компьютерного оборудования, а также смартфонов Samsung и LG по параллельному импорту. Причиной тому стало наличие китайских аналогов, сказал глава Минцифры Максут Шадаев. «Мы с Минпромторгом сейчас обсуждаем запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования <…> из недружественных стран <…>. А также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают», — сказал Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит РИА Новости. Глава ведомства также подчеркнул, что запрет на ввоз смартфонов iPhone не обсуждается. Также, по его словам, Минпромторг и Минцифры подняли вопрос о прекращении поставок компьютерного оборудования, у которого в России есть конкурентные аналоги. Ранее сообщалось, что России удалось избежать запрета на ввоз в страну продукции Samsung. Российская сторона аннулировала патент на изобретение «Система электронных платежей», которое принадлежало швейцарской компании Sqwin SA. Именно из-за этого патента Samsung запрещала продавать свои устройства на территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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