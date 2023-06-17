Минцифры РФ хочет отбирать деньги у части иноагентов

Минцифры намерено лишать доходов иноагентов, которые распространяли фейки об армии РФ

17 июня 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Максут Шадаев предложил лишать иноагентов доходов с аудиовизуальных платформ Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Минцифры намерено лишать доходов иноагентов, которые имеют административную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Отчисления, которые им платят аудиовизуальные платформы, будут зачисляться на специальные счеты, заявил глава министерства Максут Шадаев. «Отчисления по авторам-иноагентам, которые имеют административную ответственность за фейки о ВС РФ, и которые российские аудиовизуальные платформы выплачивают за их воспроизведение, мы будем зачислять на спецсчета», — рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев. Его слова передает РИА Новости. Также в Минцифры предложили запретить размещение рекламы у иностранных агентов. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагал полностью запретить получать доходы в стране уехавшим из страны иноагентам, дискредитирующим российскую армию. Об этом политик заявлял в интервью отечественным СМИ.

Минцифры намерено лишать доходов иноагентов, которые имеют административную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Отчисления, которые им платят аудиовизуальные платформы, будут зачисляться на специальные счеты, заявил глава министерства Максут Шадаев. «Отчисления по авторам-иноагентам, которые имеют административную ответственность за фейки о ВС РФ, и которые российские аудиовизуальные платформы выплачивают за их воспроизведение, мы будем зачислять на спецсчета», — рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев. Его слова передает РИА Новости. Также в Минцифры предложили запретить размещение рекламы у иностранных агентов. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагал полностью запретить получать доходы в стране уехавшим из страны иноагентам, дискредитирующим российскую армию. Об этом политик заявлял в интервью отечественным СМИ.