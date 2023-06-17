WSWS назвал крайние меры США в случае разгрома ВСУ при наступлении

США способны дать Украине ядерное оружие, если Киев провалит свое наступление. Такое предположение сделали авторы Международного Социалистического веб-сайта (WSWS).
В статье написали, что за две недели украинская армия не добилась успехов при наступлении. Кроме того, ВСУ понесли «сокрушительные» потери. «Верить в то, что они (США — прим. URA.RU) не прибегнут к применению ядерного оружия для достижения своих целей — значит игнорировать уроки истории», — говорится в
Ранее бывший советник Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились в ходе своего масштабного наступления, передает «Национальная служба новостей». Также французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо допустил, что НАТО может отправить войска в зону конфликта из-за провала украинской операции. Кроме того, недавно в СМИ писали, что США настаивают на передаче Киеву истребителей, способных нести ядерное оружие, пишет «Царьград».
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