WSWS назвал крайние меры США в случае разгрома ВСУ при наступлении

WSWS: США способны поставить Украине ядерное оружие из-за провала наступления

17 июня 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

США способны применить на Украине ядерное оружие для достижения своих целей Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США способны дать Украине ядерное оружие, если Киев провалит свое наступление. Такое предположение сделали авторы Международного Социалистического веб-сайта (WSWS). В статье написали, что за две недели украинская армия не добилась успехов при наступлении. Кроме того, ВСУ понесли «сокрушительные» потери. «Верить в то, что они (США — прим. URA.RU) не прибегнут к применению ядерного оружия для достижения своих целей — значит игнорировать уроки истории», — говорится в материале на портале WSWS. Ранее бывший советник Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились в ходе своего масштабного наступления, передает «Национальная служба новостей». Также французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо допустил, что НАТО может отправить войска в зону конфликта из-за провала украинской операции. Кроме того, недавно в СМИ писали, что США настаивают на передаче Киеву истребителей, способных нести ядерное оружие, пишет «Царьград».

США способны дать Украине ядерное оружие, если Киев провалит свое наступление. Такое предположение сделали авторы Международного Социалистического веб-сайта (WSWS). В статье написали, что за две недели украинская армия не добилась успехов при наступлении. Кроме того, ВСУ понесли «сокрушительные» потери. «Верить в то, что они (США — прим. URA.RU) не прибегнут к применению ядерного оружия для достижения своих целей — значит игнорировать уроки истории», — говорится в материале на портале WSWS. Ранее бывший советник Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились в ходе своего масштабного наступления, передает «Национальная служба новостей». Также французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо допустил, что НАТО может отправить войска в зону конфликта из-за провала украинской операции. Кроме того, недавно в СМИ писали, что США настаивают на передаче Киеву истребителей, способных нести ядерное оружие, пишет «Царьград».