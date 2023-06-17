WSWS назвал крайние меры США в случае разгрома ВСУ при наступлении

WSWS: США способны поставить Украине ядерное оружие из-за провала наступления
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
США способны применить на Украине ядерное оружие для достижения своих целей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США способны дать Украине ядерное оружие, если Киев провалит свое наступление. Такое предположение сделали авторы Международного Социалистического веб-сайта (WSWS).

В статье написали, что за две недели украинская армия не добилась успехов при наступлении. Кроме того, ВСУ понесли «сокрушительные» потери. «Верить в то, что они (США — прим. URA.RU) не прибегнут к применению ядерного оружия для достижения своих целей — значит игнорировать уроки истории», — говорится в материале на портале WSWS.

Ранее бывший советник Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились в ходе своего масштабного наступления, передает «Национальная служба новостей». Также французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо допустил, что НАТО может отправить войска в зону конфликта из-за провала украинской операции. Кроме того, недавно в СМИ писали, что США настаивают на передаче Киеву истребителей, способных нести ядерное оружие, пишет «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США способны дать Украине ядерное оружие, если Киев провалит свое наступление. Такое предположение сделали авторы Международного Социалистического веб-сайта (WSWS). В статье написали, что за две недели украинская армия не добилась успехов при наступлении. Кроме того, ВСУ понесли «сокрушительные» потери. «Верить в то, что они (США — прим. URA.RU) не прибегнут к применению ядерного оружия для достижения своих целей — значит игнорировать уроки истории», — говорится в материале на портале WSWS. Ранее бывший советник Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились в ходе своего масштабного наступления, передает «Национальная служба новостей». Также французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо допустил, что НАТО может отправить войска в зону конфликта из-за провала украинской операции. Кроме того, недавно в СМИ писали, что США настаивают на передаче Киеву истребителей, способных нести ядерное оружие, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...